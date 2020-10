Özil sort de son silence et promet du changement

C’est le grand mystère des Gunners depuis plusieurs mois. Mis à l’écart par Mikel Arteta pour cette saison, Mesut Özil vit décidément des temps bien compliqués du côté de l’Emirates Stadium. Ce mercredi, l’international allemand s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et a évoqué sa situation. “Je suis vraiment très déçu de ne pas être inscrit pour jouer la saison de Premier League. Lors de la signature de mon nouveau contrat en 2018, j'ai promis ma loyauté et mon allégeance au club que j'aime, Arsenal, et cela m'attriste que cela n'ait pas été rendu.”

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR

L’ancien Madrilène a enfin parlé de son avenir et semble prêt à se battre pour changer la donne “Quoi qu'il en soit, je continuerai à me battre pour ma chance et je ne laisserai pas ma huitième saison à Arsenal se terminer ainsi. Je peux vous promettre que cette décision difficile ne changera rien à mon état d'esprit.”

Notre avis : Entre Özil et Arsenal, le courant semble définitivement coupé. Les deux parties doivent passer à autre chose. Et vite.

En quête d’un remplaçant à Van Dijk, Liverpool se positionne sur Ben White

Samedi, à l’occasion du Derby du Merseyside, les Reds ont perdu leur taulier défensif, Virgil Van Dijk. Pour pallier à l’absence de leur leader; les dirigeants du champion d’Angleterre multiplient les pistes pour remplacer le Néerlandais. Ce mercredi, The Sun rapporte un intérêt de Liverpool pour Ben White, le défenseur de Brighton. Revenu de son prêt à Leeds, le natif de Poole ne sera pas bradé, loin de là. Les Seagulls n'attendent pas moins de cinquante millions d’euros pour libérer leur joueur.

Notre avis : Brillant avec Leeds la saison dernière, Ben White est l’un des plus grands espoirs anglais en charnière centrale. Liverpool devra sortir le chéquier s’il veut espérer attirer le jeune Britannique sur les bords de la Mersey, d’autant plus que Brighton est très dur en affaire.

Ben White Crédit: Eurosport

Boudebouz, direction le Qatar

Pas dans les plans de Claude Puel pour cette saison, Ryad Boudebouz (30 ans) est proche de trouver une porte de sortie. L’Equipe révèle aujourd’hui que l’international algérien (25 sélections) devrait prochainement s’engager avec le Qatar Sports Club. L’ASSE pousserait actuellement pour finaliser l’opération avec le club qatari. Le départ de l’ancien Sochalien permettrait d’alléger significativement la masse salariale des Verts.

Notre avis : Triste trajectoire que celle de l’ancien Lionceau. Capable de coups d’éclats, Boudebouz pouvait encore rendre quelques précieux services dans l’Hexagone. Mais le salaire était un sacré obstacle…

Ryad Boudebouz (Saint-Etienne) Crédit: Getty Images

Bataille MU / Chelsea / Bayern à venir pour Denis Zakaria

Brillant avec Mönchengladbach depuis son arrivée en 2017, le milieu suissse Denis Zakaria (23 ans) est l’un des joueurs les plus convoités à son poste. Cité l’été dernier en Premier League notamment à Liverpool, l’international helvète (28 sélections, 3 buts) est aussi sur les tablettes de Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich, comme l’avance Bild ce mercredi.

Notre avis : Impressionnant avec les Fohlen, Zakaria serait une belle valeur ajoutée pour les trois écuries citées. Mais ‘Gladbach ne laissera pas partir son poulain pour une bouchée de pain.

Welbeck, Brighton plutôt qu’un gros chèque de Fenerbahçe

Débarqué dimanche à Brighton, Danny Welbeck (29 ans) aurait pourtant pu atterrir en Turquie. En effet, selon The Sun, l’ancien attaquant de Manchester United et Arsenal aurait refusé les avances de Fenerbahçe il y a quelques jours. Le club stambouliote était d’ailleurs prêt à lui proposer un salaire hebdomadaire proche des 150 000 euros par semaine. Mais, l’international anglais (42 sélections, 16 buts) ne souhaitait visiblement pas quitter la Premier League malgré cette belle offre et a opté pour le projet des Seagulls de Graham Potter.

Notre avis : Peu épargné par les blessures, Welbeck peut trouver un endroit idéal pour se relancer. Brighton est séduisant dans le jeu et a beaucoup d’arguments à faire valoir cette saison.

Thiago Maia ne veut pas revenir à Lille

Prêté depuis janvier 2020 à Flamengo, le milieu brésilien Thiago Maia ne souhaiterait pas revenir dans le nord. Interrogé par ESPN, le joueur de 23 ans a été clair. “Je suis très heureux à Flamengo et je veux continuer à faire partie de cette famille. C'est le club que je supporte et que j'aime depuis mon enfance. Mes représentants s'occupent de toute cette négociation.” Lille avait déboursé près de 15 millions d’euros pour s’attacher ses services en 2017.

Notre avis : Recrue estampillée Bielsa, Thiago Maia est un mini-accident industriel pour les Lillois. Épanoui depuis son retour au Brésil, son départ définitif sonne comme une évidence.

Thiago Maia (Lille) contre Chelsea en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi 19/10/2020 À 17:53