Le feuilleton de l'été a déjà démarré. Et il pourrait vite prendre un sacré virage. Toujours bien renseigné sur les tractations autour des joueurs brésiliens et premier à avoir annoncé le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017 , le journaliste de, Marcelo Bechler, affirme ce vendredi que le PSG était plus que jamais convaincu de pouvoir attirer Lionel Messi dans la ville lumière. Une hypothèse loin d'être utopique pour le correspondant de la chaîne brésilienne à Barcelone.