Le PSG envisage un prêt payant pour Koulibaly

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG tenterait d'obtenir le prêt payant (10 millions) avec option d'achat de Kalidou Koulibaly avant la fin du mercato estival. Celle-ci serait de 60 millions d'euros assortis de 15 millions de bonus. Dans son édition de lundi, le Telegraph annonçait que le club de la capitale avait dépassé Manchester City dans les négociations avec Naples.

Notre avis : Le prêt payant avec option d'achat peut être l'idée qui permettra d'engager Kalidou Koulibaly. Ne reste plus qu'à convaincre Naples, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Sancho va rester à Dortmund

Dans l'émission "19:09 – der schwarzgelbe Talk", Sebastian Kehl, le directeur sportif, de Dortmund s'est confié sur l'avenir de Jadon Sancho, très suivi par Manchester United au début du mercato. "Il va rester à Dortmund" a déclaré le dirigeant du BvB.

Notre avis : Alors que la saison de Bundesliga a démarré la semaine passée, on voit mal Dortmund libérer Jadon Sancho.

Séville rejette l'offre pour Koundé

Si Manchester City semble avoir trouvé un accord avec Jules Koundé pour un futur transfert, le FC Séville, par la voix de Monchi son directeur sportif, a assuré que le club andalou avait rejeté l'offre des Citizens.

"Je doute que Jules ait un accord avec Manchester City parce qu'il est sous contrat avec nous (jusqu'en juin 2024). C'est vrai que lors des derniers jours, nous avons reçu une offre pour lui. Nous l'avons étudiée puis rejetée, a-t-il déclaré dans un premier temps en conférence de presse. Si nous recevons une nouvelle offre, nous l'étudierons de nouveau. Mais je connais assez bien Jules et je suis sûr qu'il est concentré sur Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Thomas Müller." Jeudi soir, Jules Kounde disputera la Supercoupe d'Europe avec le FC Séville contre le Bayern Munich.

Notre avis : Le FC Séville ne semble pas totalement fermé à une vente de Jules Koundé. Tout dépendra du prix.

Gomis est la priorité de Rennes pour remplacer Mendy

Le transfert d'Edouard Mendy vers Chelsea est quasiment bouclé et le gardien international sénégalais devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Ainsi, le Stade Rennais cherche un remplaçant à l'ex-Rémois. Dans son édition du jour, L'Equipe confirme que sa priorité est Alfred Gomis, le gardien de but de Dijon. Le club bourguignon attendrait au moins 10 millions d'euros pour lâcher son portier. Dominik Livakovic, le gardien du Dinamo Zagreb et de la Croatie, serait également visé par le club breton. Le quotidien nous apprend également que Salvatore Sirigu (Torino) et Kevin Trapp (Francfort) ont été proposés au Stade Rennais. Sans que ces pistes ne soient appronfondies.

Notre avis : Le mercato estival se termine le 5 octobre. Rennes, qui découvrira la C1 en octobre, ne doit pas tarder sur ce dossier.

Un match Barça-Bayern pour Dest ?

L'arrière droit Nelson Semedo est bien parti pour rejoindre Wolverhampton. Ainsi, le FC Barcelone est en train d'étudier plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant. Selon les informations d'El Mundo Deportivo, les Blaugrana auraient ciblé l'Américain Sergiño Dest (19 ans), le joueur de l'Ajax Amsterdam. Le club catalan espère conclure le dossier grâce notamment à ses bonnes relations avec Marc Overmars, le directeur sportif du club néerlandais et ex-joueur du Barça.

Les Blaugrana proposeraient un prêt avec option d'achat pour Sergiño Dest, dont la clause aurait été fixée à 20 millions d'euros. Le Bayern Munich est également intéressé et aurait déjà proposé une offre de 15 millions. Si ce dossier n'aboutit pas, Barcelone pourrait faire revenir Emerson, qui a été prêté au Betis Séville pendant deux ans. Ce prêt doit se terminer le 30 juin 2021.

Notre avis : Avec des finances limitées cet été, le Barça part avec du retard sur ce dossier.

Arrivée retardée pour Henrique à l'OM ?

Si André Villas-Boas s'est montré confiant dimanche quant à l'issue du transfert de Luis Henrique à Marseille contre 10 millions d'euros, l'attaquant brésilien, attendu mercredi, pourrait voir son arrivée retardée dans la cité phocéenne. Le fait que les droits du joueur sont partagés complexifierait les négociations. "Il y a 38 autres propositions et rien de concret avec l'OM", a déclaré pour sa part un dirigeant de Botafogo à L'Equipe. Le quotidien assure ce mardi matin que la direction marseillaise est confiante pour la conclusion du dossier.

Notre avis : Si AVB s'est avancé de la sorte, c'est que les négociations semblent bien engagées.

Le Spartak Moscou veut Aurier

Selon Sky Sports, Juan Foyth, Ryan Sessegnon et Serge Aurier pourraient quitter Tottenham avant la fin du mercato estival. L'ancien Parisien serait dans le viseur du Spartak Moscou. Le club russe serait de plus en plus confiant pour finaliser le dossier dans les prochains jours.

Notre avis : Au vu de son potentiel, Serge Aurier peut viser un club du Top 5 européen.

Un nouveau défi pour Serge Aurier ? Crédit: Getty Images

Götze pisté en Liga

Sans club depuis son départ de Dortmund le 1er juillet dernier, Mario Götze (28 ans) pourrait rebondir en Liga. D'après Sky Deutschland, le buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014, un temps suivi par l'AS Monaco, a deux options pour son futur : Valence ou le FC Séville.

Notre avis : L'état physique de Mario Götze sera l'interrogation centrale de Valence et de Séville avant d'accélérer les négociations.

Pedri en prêt au PSV Eindhoven ?

Dans son édition du jour, El Mundo Deportivo révèle que le PSV Eindhoven aurait formulé une demande de prêt pour Pedri, l'ailier gauche de 17 ans acheté cet été à Las Palmas. Outre Riqui Puig, Ronald Koeman envisagerait également prêter Pedri et Carles Aleña pour leur permettre de gagner du jeu.

Notre avis : Pedri a montré des choses intéressantes lors des derniers matches amicaux. De quoi faire réflechir Ronald Koeman ?

"L'autre Haaland" va remplacer Werner à Leipzig

Depuis le départ de Timo Werner, Leipzig est à la recherche d'un nouvel attaquant. D'après le quotidien espagnol AS, le club allemand, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, serait proche d'engager Alexander Sorloth, l'attaquant de Crystal Palace prêté à Trabzonspor jusqu'en juin 2021. Le joueur international norvégien de 24 ans a marqué 33 buts et délivré 11 passes décisives la saison passée avec le club turc. Le média espagnol l'a d'ailleurs surnommé "l'autre Haaland".

Notre avis : Leipzig a souvent le nez fin en matière de transfert. Au vu de ses statistiques, Alexander Sorloth serait une bonne pioche.

Bordeaux cible Cyprien

La possible vente de Jules Koundé lors du mercato estival pourrait rapporter gros aux Girondins de Bordeaux. L'ex-Bordelais est notamment suivi de près par Manchester City. Selon L'Equipe, en cas de vente du joueur du FC Séville chez les Citizens, Bordeaux pourrait récupérer 9 millions d'euros (à condition que le club mancunien l'achète 70 millions). Ainsi, le club entraîné par Jean-Louis Gasset pourrait investir. Notamment pour un milieu de terrain car le profil de Wylan Cyprien l'intéresse. En fin de contrat dans un an avec Nice, le joueur de 25 ans pourrait être laché contre une offre de 10 millions d'euros. Cependant, Newcastle, le Hellas Vérone et Strasbourg suivent également le dossier attentivement.

Notre avis : Le Gym se retrouve pressé par la situation et Bordeaux pourrait en profiter.

Wylan Cyprien sera en fin de contrat à Nice en juin 2021. Crédit: Getty Images

Dani Alves veut quitter Sao Paulo et rêve de Premier League

Selon les informations de Goal, Dani Alves souhaiterait trouver un accord à l'amiable avec Sao Paulo pour mettre un terme à son contrat qui doit se terminer le 31 décembre 2022. L'arrière-droit de 37 ans, passé par le FC Séville, le Barça, la Juventus et le PSG, n'a jamais caché son envie de découvrir un jour la Premier League.

Notre avis : Dani Alves n'est plus tout jeune. Cependant, un départ dans un club de milieu ou bas de tableau de Premier Leauge pourrait être envisageable.

Wendel sur les tablettes de Monaco

Niko Kovac souhaite densifier son milieu de terrain pour permettre à Cesc Fabregas de mieux s'exprimer. Ainsi, d'après L'Equipe, l'AS Monaco viserait Wendel, qui évolue en position de numéro 8 au Sporting Lisbonne. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club lisboète, le Brésilien de 23 ans aurait une clause de départ fixée à au moins 20 millions d'euros. Le quotidien révèle que l'ASM a transmis une offre dont le montant n'a pas filtré pour l'ex-joueur de Fluminense.

Notre avis : Les négociations sont encore loin d'être finalisées entre l'ASM et le Sporting Lisbonne.

Manchester United suit Calvert-Lewin

Outre la belle prestation de James Rodriguez face à West Bromwich Albion (5-2) samedi dernier, un autre joueur des Toffees a fait parler de lui : Dominic Calvert-Lewin, auteur d'un triplé. L'attaquant international U21 anglais, sous contrat avec Everton jusqu'en juin 2025, ne va pas manquer de convoitises pour la fin du mercato. Ainsi, le club entraîné par Carlo Ancelotti aurait fixé le prix pour son attaquant de 23 ans : 87 millions d'euros (avant son hat-trick), selon les informations du Sun. Le quotidien anglais précise que le jeune joueur aurait tapé dans l'oeil d'Ole-Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United.

Notre avis : Dominic Calvert-Lewin, l'attaquant de pointe qui manque au onze de Manchester United ?

Angers s'est renseigné sur Boufal

Après la lourde défaite concédée dimanche à Montpellier (1-4), Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, a fait un appel du pied à sa direction pour recruter en cette fin de mercato. Outre le poste de milieu défensif, le technicien du SCO aimerait engager un joueur à vocation offensive. Selon L'Equipe, le club de l'Anjou se serait renseigné auprès de Sofiane Boufal pour le faire revenir. En effet, l'ailier gauche international marocain de 27 ans, sous contrat avec Southampton jusqu'en juin 2021, a joué à Angers entre 2013 et 2015. Sofiane Boufal, suivi par l'Olympiakos, le Bétis Séville, en Chine et dans le Golfe, n'aurait pour l'instant pas donné suite à cette proposition.

Notre avis : La tendance ne semble pas favorable à un retour de Sofiane Boufal au SCO.

