Après avoir mis le feu à Old Trafford, Neymar a mis le feu au marché des transferts avec quelques mois d'avance. Au micro d'ESPN, Neymar a livré le fond de sa pensée avec sincérité. Alors qu'il ne lui reste qu'un an et demi de contrat à Paris, que son avenir fait suer les dirigeants parisiens et qu'il devrait se retrouver au centre de toutes les attentions l'été prochain s'il ne prolonge pas, le Brésilien a donné un cap un peu à la surprise générale. "Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Messi, a dévoilé Neymar. J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine."