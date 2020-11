C’est l’un des feuilletons de cette fin d’année dans la capitale espagnole, mais pas que. En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos est actuellement en négociations avec la direction madrilène pour étendre son bail. Et mardi, la Cadena SER a annoncé une avancée significative dans le dossier puisqu’un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties. Florentino Pérez aurait d’ailleurs cédé sur la demande de prolongation de deux saisons, voulue par son capitaine. Sergio Ramos devrait également voir son salaire annuel légèrement augmenter. Le défenseur perçoit actuellement près de douze millions d’euros chez les Merengue .

Dans une situation presque chaotique à Chelsea, Kepa Arrizabalaga ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale anglaise. Fragilisé en sélection, le portier basque souhaiterait quitter Stamford-Bridge pour gagner du temps de jeu, comme le rapporte The Sun. L’ancien gardien de l’Athletic Bilbao verrait d’un très bon œil un départ en prêt. Mieux, afin de ne pas effrayer les courtisans, il serait disposé à faire un effort sur son salaire et à trouver un arrangement financier. Kepa perçoit actuellement près de neuf millions d’euros par an chez les Blues.