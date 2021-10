Théo Hernandez, c'est 50 millions

Désormais titulaire en équipe de France, Théo Hernandez voit sa cote grimper en flèche. Impressionnant depuis son arrivée à l'AC Milan, l'international français aurait désormais une valeur de 50 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport. Le club lombard pourrait rapidement le prolonger, puisque l'international français ne toucherait "que" 1,5 million d'euros par an. Une revalorisation salariale est donc facilement envisageable.

Notre avis : Théo Hernandez a toujours clamé son amour pour Milan. Au vu de la dimension prise par leur joueur, les Rossoneri feraient bien de bouger rapidement dans ce dossier.

“Les Bleus n’aiment pas le confort, ils ont besoin d’être bousculés”

Le PSG suit toujours Kessié

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG suit toujours de près Franck Kessié. En fin de contrat avec l'AC Milan, l'international ivoirien ne devrait pas prolonger son bail, tant l'offre (6 millions d'euros) et la demande (8 millions) semblent éloignées. Résultat, le club de la capitale pourrait le récupérer en fin de saison, non sans rappeler le dossier Gianluigi Donnarumma. Attention : Liverpool et le Barça seraient également sur les traces de Késsié, qui aurait été proposé à l'Inter selon le Corriere della Sera.

Notre avis : La Gazzetta précise que Milan est "résigné" pour Kessié. Paris peut donc être un candidat crédible dans ce dossier.

Le Barça fait attention à l'entourage de Dembélé

On part du côté de l'Espagne, où Mundo Deportivo revient sur le dossier Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Barça. Un temps annoncée, une prolongation semble avoir pris du plomb dans l'aile. La raison ? Le quotidien ibérique assure que les dirigeants du club catalan sont très méfiants avec l'agent de l'international français, qui bloquerait la bonne issue des négociations avec ses demandes.

Notre avis : Si Dembélé souhaite vraiment rester au Barça, il devra également faire un geste envers son club, actuellement en grande difficulté économique.

Barça - Dembélé au club des 100

Insigne et le Napoli s'éloignent

Après avoir renoué le contact, le Napoli et l'entourage de Lorenzo Insigne n'ont toujours pas trouvé un accord pour prolonger son contrat, qui expire l'an prochain. Pis, selon La Gazzetta dello Sport, qui fait un point global sur les prolongations de contrat en Serie A, les positions sont très éloignées. La proposition serait la suivante : contrat de 5 ans à 4,6 millions d'euros par an. La demande ? Un salaire de 6 millions + un bonus de 7 millions pour son agent au nom de la valeur du joueur. L'Inter Milan et Manchester United seraient à l'affût.

Notre avis : Situation très difficile à résoudre. Insigne quittera probablement Naples en fin de saison.

Lorenzo Insigne Crédit: Getty Images

Dybala-Juve, les feux sont au vert

Toujours dans le même article, le quotidien italien confirme que Paulo Dybala va rapidement prolonger avec la Juventus Turin. "Les parties règlent les derniers détails depuis plusieurs jours", peut-on lire. Aucun problème n'est à signaler. Concernant Federico Bernardeschi, lui aussi en fin de contrat, un salaire à la baisse est évoqué si ce dernier souhaite rester du côté de la Vieille Dame.

Notre avis : Pour Dybala, c'est officieusement bouclé. Il ne manque plus ou moins que l'officialisation.

Paulo Dybala - Juventus-Empoli - Serie A 2021-2022 Crédit: Getty Images

Newcastle voudrait Fofana

Selon les informations de RMC Sport, Newcastle United, racheté par un fonds saoudien la semaine passée, serait entré en contact avec l'entourage de Wesley Fofana. L'ancien Stéphanois, victime d'une fracture au péroné cet été, serait l'une des priorités des dirigeants des Magpies. Le défenseur de 20 ans devrait faire son retour sur les terrains en début d'année 2021.

Notre avis : Après avoir acheté le joueur 45 millions d'euros bonus compris à l'été 2020, Leicester en réclamera au moins autant à Newcastle.

... et viserait Lenglet

Actuellement en difficulté au FC Barcelone, Clément Lenglet pourrait rebondir en Angleterre. D'après le quotidien espagnol Sport, l'ancien défenseur nancéien serait sur les tablettes de Newcastle qui envisagerait une arrivée l'hiver prochain.

Notre avis : Au regard du budget des Magpies, la concurrence pourrait vite s'annoncer rude pour Clément Lenglet en cas de départ à Newcastle.

Romero rejoint Venise

Comme pressenti, le club de Venezia s'est attaché les services de Sergio Romero. Après plusieurs années à Manchester United, l'international argentin fait son retour en Serie A à 34 ans, lui qui avait déjà évolué du côté de la Sampdoria.

Notre avis : Un renfort d'expérience pour Venise, qui va tenter de sauver sa peau en Serie A cette saison.

