Lampard et Chelsea veulent (déjà) prolonger Thiago Silva

C’est l’une des grosses satisfactions de ce début de saison chez les Blues. Arrivé libre du côté de Stamford Bridge, Thiago Silva fait l’unanimité à Londres. Au point d’avoir déjà eu l’opportunité de porter le brassard de capitaine. Sky Sports avance ce jeudi que Chelsea devrait prochainement lever une option de prolongation, incluse dans le contrat de l’international brésilien. L’ancien capitaine du PSG serait ainsi lié jusqu’en 2022 avec le club entraîné par Frank Lampard. L’opération pourrait être officialisée en janvier prochain.

Ligue 1 La direction de l'OL frappe fort : Aouar va être écarté un match pour indiscipline IL Y A 42 MINUTES

Notre avis : Quoi de plus logique ? Thiago Silva est devenu le patron de la défense des Blues et a permis de stabiliser un secteur de jeu, grandement défaillant ces dernières saisons.

Thiago Silva au top mais ADN perfectible : comment Lampard mène-t-il la révolution ?

Zidane plaide pour une prolongation de Lucas Vázquez

Auteur d’une belle prestation lors de la victoire du Real Madrid à San Siro mercredi, Lucas Vázquez a marqué de très beaux points dans l’esprit de son entraîneur. Mais pas que. Alors qu’il aurait pu quitter la capitale espagnole cet été, l’international espagnol, sous contrat jusqu’en juin prochain, pourrait prochainement recevoir une prolongation de sa direction. C’est en tout cas le souhait de Zinédine Zidane, qui n’a pas tari d’éloges à propos de son joueur après le match. “Je ne pense pas que ce soit possible qu’il ne renouvelle pas son contrat. C'est un joueur qui est ici chez lui et le Real Madrid le sait. Lui et Nacho sont là depuis longtemps et il mérite de rester ici.”

Notre avis : Vázquez est un soldat de Zizou. L'hypothèse d’une prolongation est clairement envisageable, surtout si les belles performances du joueur se confirment.

Joker Braithwaite, zéro de l’OM et disette de Mbappé : les tops et flops

Doku toujours suivi par Liverpool

Transfert le plus cher de l’histoire du Stade Rennais, Jérémy Doku commence peu à peu à prendre ses marques en Bretagne, malgré un compteur but et passe décisive encore vierge. Sans pour autant être oublié par ses précédents courtisans. Le Het Laatste Nieuws confirme que Liverpool continuerait de suivre de près les performances du jeune international belge pour une arrivée à court ou moyen terme. Mais l’ancien joueur d'Anderlecht devra hausser son niveau de jeu s’il veut rallier Anfield.

Notre avis : 18 ans. Doku n’a que 18 ans et il est bon de le rappeler. Le natif de Borgerhout a encore le temps de progresser et de voir venir avant de penser à viser un cador européen.

Jeremy Doku lors de Rennes - Krasnodar, le 20 octobre 2020 en Ligue Europa Crédit: Getty Images

Valence veut blinder sa pépite américaine

La new wave américaine s’est également emparée de Valence. Arrivé en 2019 en provenance de l’académie d’Arsenal, Yunus Musah (17 ans) est la révélation de la saison au sein du club ché. Après avoir évolué avec la réserve, l’ailier américain a été lancé dans le grand bain de la Liga par Javi Gracia cette saison. Et c’est peu dire si ses performances sont bonnes. Selon les informations de AS, Valence envisagerait de lui proposer une prolongation de contrat jusqu’en 2026, une fois sa majorité atteinte. Musah fêtera ses 18 ans ce dimanche. Selon la presse locale à Valence, ce deal est en très bonne voie pour se concrétiser.

Notre avis : En quête de repères, Valence est en reconstruction et doit capitaliser sur ses jeunes. Le nouveau bail de Musah rentre dans cette logique.

Vinícius Paixão y Marcelo Vieira (Real Madrid) y Yunus Musah (Valencia) Crédit: Getty Images

La Juve prospecte à son tour aux Etats-Unis

Un nouveau cador européen se tourne vers le marché américain. Selon les informations du média local Third Degree, proche du Dallas FC (MLS), les bianconeri seraient en pince pour Bryan Reynolds (19 ans). Le club italien pourrait d’ailleurs prochainement formuler une offre proche des sept millions d’euros pour le jeune Américain, actuellement en demi-finales de conférences avec son club.

Notre avis : Le pays de l’oncle Sam est en train de devenir un sacré réservoir de talents pour le Vieux continent. Reynolds est l’un des joueurs à suivre en MLS. Et la Juve ne veut pas manquer le coche.

Le Rabiot de Pirlo, la pièce manquante du puzzle des Bleus

Debuchy demande du renfort

Seizièmes de Ligue 1, les Verts sont sur une dangereuse pente descendante. Une situation qui a notamment fait réagir Mathieu Debuchy, le capitaine stéphanois, sur Telefoot La Chaine. "Dans l’état actuel, on a peut-être besoin de deux ou trois joueurs pour compléter cet effectif, que ce soit en défense ou peut-être aussi en attaque. Je fais confiance au coach pour apporter ces solutions." L’international français s’est également dit favorable à un prêt de William Saliba. “William, on connaît ses qualités, il a été très impressionnant avec Saint-Etienne. (...) Oui pourquoi pas, il serait le bienvenu et aurait l'avantage de bien connaître la maison.”

Notre avis : Pour éviter les frissons d’une potentielle relégation, les Verts ont besoin de garanties et de qualité dès le mercato hivernal.

Stuttgart prolonge un autre cadre

Après Nicolás González hier, le VfB Stuttgart a annoncé la prolongation d’un nouveau joueur important ce jeudi. Joueur clé du collectif de Pellegrino Matarazzo, le milieu défensif japonais Wataru Endo (23 ans) a prolongé son bail jusqu’en 2024 avec les Roten. Prêté la saison dernière par Saint-Trond, l’international nippon (25 sélections, 1 but) avait réalisé un exercice plein en 2.Bundesliga, ce qui avait convaincu les dirigeants allemands de l’enrôler définitivement.

Notre avis : A l’instar de González, Endo est l’un des hommes de base du collectif souabe, surprenant huitième de Bundesliga, avant la réception du Bayern ce samedi.

L’ancien Messin Gestede en Australie

Formé chez les Grenats, Rudy Gestede s’est surtout taillé une solide réputation outre-Manche. Cardiff, Aston Villa, Middlesbrough et surtout Blackburn, l’attaquant franco-béninois a beaucoup fait parler de lui partout où il est passé. Mais à 32 ans, le natif de Essey-lès-Nancy a décidé de changer de vie. L’avant-centre s’est en effet engagé avec le Melbourne Victory, en D1 australienne.

Notre avis : Un challenge intéressant et une belle aventure pour l’ancien Messin.

Football Maradona - Boca Juniors rend hommage à sa légende IL Y A UNE HEURE