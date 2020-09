Transferts

Une belle vente. Voilà comment résumer le transfert, officiel depuis ce samedi, de Bertrand Traoré de l’OL vers Aston Villa. Comme attendu depuis plusieurs jours, le Burkinabé s’est engagé avec le club anglais, 17e la saison passée en Premier League, sans connaître précisement la durée du contrat qui pourrait être de trois ans. Mais c’est surtout le coût du transfert qui va ravir l’OL : 18,4 millions d’euros auxquels s’ajouteront 2,2 millions d’incentives au maximum. Ajoutez-y un intéressement à la plus-value de 15% et vous comprendrez pourquoi l’OL n’a pas hésité longtemps.

Arrivé en juin 2017 contre 10 millions d’euros, Traoré laissera un souvenir mitigé près du Rhône. Talentueux à souhait et très performant lors de sa première saison, le gaucher a aussi fini par lasser Bruno Génésio et Rudi Garcia par sa nonchalance et des mauvais choix tactiques récurrents. En trois ans, il aura disputé 126 matches avec l’OL, marquant également 33 buts.