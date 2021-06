Transferts

Coman veut rejoindre la Premier League

En désaccord avec le Bayern Munich sur son statut et sur les contours de l'offre de prolongation qui lui a été soumise, Kingsley Coman se chercherait désormais des portes de sortie. Selon Sky Allemagne, l'ailier de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, voudrait jouer en Angleterre. Un départ pour Manchester City, en faisant le chemin inverse que son partenaire Leroy Sané l'été dernier, n'est pas à exclure.

Notre avis : Vu l'état de forme de Leroy Sané, pas sûr que City sorte perdant de ce "deal sur deux ans" s'il s'effectue réellement.

Giroud un peu plus vers Milan

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud et l'AC Milan sont très proches d'un accord. Le quotidien italien parle d'un contrat de deux ans (+ une en option) assorti d'un salaire net de 4 millions d'euros. Maintenant, la balle est dans le camp du joueur. Prolongé unilatéralement par Chelsea, il doit désormais se libérer gratuitement pour rejoindre Milan, qui ne compte pas payer son transfert.

Notre avis : Si Chelsea l'a prolongé, c'est précisément pour que le buteur ne parte pas libre... Le feuilleton Giroud n'est pas encore terminé.

Vers un échange Bernardo Silva-Dembélé ?

En fin de contrat dans un an, Ousmane Dembélé continue à faire parler au Barça, qui pourrait s'en séparer cet été si ce dernier décidait de ne pas prolonger. Ce mercredi, Mundo Deportivo évoque l'idée d'un échange avec Bernardo Silva et Manchester City. L'ancien joueur de l'AS Monaco, qui aurait une offre de l'Atlético Madrid, donnerait sa préférence aux Blaugrana, même si son salaire pourrait poser problème. "Mais pour Dembélé, le Barça et ses agents sont en contacts continus pour trouver un accord (autour d'une prolongation, ndlr)", précise le média, qui ajoute qu'il ne serait pas "difficile" à trouver.

Notre avis : Bernardo Silva semble être dans toutes les rumeurs et condamné à quitter Manchester City cet été. Il mérite mieux que le statut de monnaie d'échange

L'OM finalement au point mort pour de la Fuente ?

C'est un des dossiers du moment à Marseille. Le jeune ailier espagnol du Barça Konrad de la Fuente (19 ans) est dans le viseur de l'OM, et le média RAC1 annonçait même un accord ce mercredi matin. Mais le quotidien catalan Sport révèle désormais que les discussions sont au point mort, et que les deux clubs s'accordent quelques jours pour ré-évaluer la situation. L'OM souhaiterait un prêt avec option d'achat non obligatoire, quand le Barça voudrait pour sa part un transfert sec ou un prêt avec option d'achat obligatoire, et dans les deux cas une clause de rachat incluse dans la transaction. Alors, qui croire à présent ?

Notre avis : Le Barça veut se séparer du joueur, que Marseille veut absolument. Un accord semble presque inévitable.

Rüdiger ne sait pas de quoi sera fait son futur

La définition d'une saison en demi-teinte. Mis au placard dans un premier temps en 2020-2021 par Chelsea, avec même des perspectives de départ en prêt à l'AC Milan, Antonio Rüdiger a véritablement retrouvé un niveau de jeu très intéressant avec l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues. Pourtant, Sky Sports révèle ce mercredi que Chelsea n'a pas encore approché l'international allemand en vue d'une prolongation, alors que le contrat du défenseur central expire en 2022. Le principal intéressé souhaiterait un nouveau contrat sur le long-terme, sans lequel il envisagerait d'aller au bout de son contrat actuel avant de partir libre l'été prochain.

Notre avis : Il faudrait peut-être que l'Allemand mette un peu plus de "mordant" dans ses négociations.

Guardiola veut Oyarzabal à Manchester City

Manchester City doit remodeler son attaque, et travaille sur plusieurs dossiers lors de ce mercato. Le journal AS explique qu'en dehors des dossiers Dembélé et Joao Félix, les Skyblues réfléchissent à un transfert de Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad. Pep Guardiola serait personnellement investi dans ce dossier, étant fan du joueur de 24 ans, auteur de 12 buts cette saison avec les Basques. L'Espagnol, actuellement à l'Euro avec la Roja, est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Sociedad, et il ne sera pas facile de le faire partir.

Notre avis : Un profil qui correspond très bien au jeu de Guardiola. A la Premier League, peut-être un peu moins.

De Paul arrive à l'Atlético

La presse italienne est unanime ce mercredi : Rodrigo De Paul arrive à l'Atlético Madrid. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Udinese va recevoir 30 millions d'euros + 7-8 millions de bonus. Un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire net de trois millions d'euros, attend le joueur, qui était également courtisé par l'AC Milan.

Notre avis : Une très belle recrue, qui colle à l'ADN de l'Atlético qui plus est.

Accord de principe entre Besiktas et Diego Costa

Sans club depuis le 1er janvier et son départ de l'Atlético Madrid, Diego Costa est en passe de retrouver un club. Le journal AS annonce que l'Hispano-Brésilien et le club turc de Besikats auraient déjà un accord de principe pour la signature de l'attaquant, et qu'un contrat de plus de 3 millions d'euros annuels attendrait le joueur de 32 ans en Turquie.

Notre avis : L'ambiance de feu qui lui est promise en Turquie semble parfaite pour le volcanique Diego Costa.

Officiel : Aïssa Mandi rejoint Villarreal

Le Sous-marin jaune enregistre sa première recrue. Le défenseur central algérien Aïssa Mandi, ancien du Stade de Reims notamment, a signé jusqu'en 2025 avec la formation entraînée par Unai Emery. Après quatre saisons au Betis Seville, le joueur de 29 ans quitte l'Andalousie et file rejoindre les récents vainqueurs de la Ligue Europa.

Notre avis : Un défenseur solide qui a prouvé sa valeur en Liga. Mandi jouera la Ligue des champions l'an prochain, et il le mérite.

Niang va quitter Rennes pour Porto

L'international sénégalais de Rennes Mbaye Niang va quitter la Bretagne cet été. D'après L'Equipe, le buteur pourrait signer à Porto, club qui tient la corde dans le transfert du puissant attaquant. Après un prêt calamiteux à Al-Ahli en deuxième partie de saison (5 matches, 0 but), Niang ne rentre pas dans les plans de Génésio au SRFC d'après le quotidien français. Besiktas et Krasnodar sont aussi intéressés, mais c'est bien au Portugal que l'ancien Caennais devrait atterrir.

Notre avis : Qu'elle semble loin, l'époque où Marseille tentait de le recruter pour 20 millions d'euros. C'était il y a un an.

