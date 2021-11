Transferts

Hazard ne partira pas cet hiver

Cité parmi les potentiels renforts de Newcastle cet hiver, Eden Hazard n’a pas l’intention de quitter Madrid selon Marca. Malgré les critiques publiques de Carlo Ancelotti ces derniers jours, le Belge compte toujours s’imposer au Real même si le 4-3-3 madrilène actuel, avec un Vinicius intouchable à gauche, le pousse à se réinventer côté droit.

Notre avis : Les grosses stars bougent rarement en hiver… Pour Hazard, rendez-vous cet été.

​Un salaire galactique en vue pour Vinicius ?

Madrid est ravi du début de saison canon de Vinicius Jr. Mais aussi un peu inquiet. Sous contrat jusqu’en 2024, le Brésilien voit sa cote monter et, forcément, le Real ne compte pas rester les bras croisés. Selon Marca, c’est une offre de prolongation "galactique" qui serait envisagée par le Real pour son feu-follet. Actuellement avec l’un des salaires les plus bas du vestiaire merengue, Vinicius pourrait se voir proposer un salaire avoisinant les 10 millions d’euros par saison.

Notre avis : Logique tant le nouveau statut de Vinicius mérite un nouveau salaire.

​Le contrat de Sergio Ramos bientôt rompu ?

Toujours pas apparu avec le PSG cette saison, Sergio Ramos continue de faire parler au PSG. Selon le Parisien, qui y consacre un article, le club de la capitale garde confiance en la capacité de l’Espagnol à retrouver le rythme, quitte à prendre son temps. Pour autant, en interne, quelques doutes commencent à naître au point que, "l’option d’une résiliation, bien qu’elle ne soit pas à l’ordre du jour, ne tient plus de la science-fiction".

Notre avis : On est encore très très loin de ce scénario même si le cas Ramos inquiète…

Un international portugais pour remplacer... Danilo au PSG ?

Le Paris Saint-Germain est-il encore et toujours à la recherche d'un nouveau milieu de terrain défensif ? Alors que Danilo Pereira n'a convaincu ni Thomas Tuchel ni Mauricio Pochettino depuis son arrivée l'été dernier, le quotidien portugais O Jogo assure que le club de la capitale a ciblé un autre joueur pour renouveler son entrejeu. Il s'agit de João Palhinha, joueur du Sporting et concurrent direct de Danilo en sélection portugaise. Âgé de 26 ans, l'international est lié au champion du Portugal jusqu'en 2025.

Notre avis : Piste très étonnante, puisqu'il s'agit d'un profil similaire à celui de Danilo. Et coûteux. Paris devrait plutôt s'attarder sur une référence du poste.

Van de Beek prêté au Barça ?

Toujours plus barré à Old Trafford, Donny van de Beek est une belle opportunité à saisir sur le marché et le Barça l’a bien compris. Selon Sport ce lundi, le Barça envisagerait de formuler une offre de prêt avec option d’achat pour le Néerlandais, qui s’est récemment entouré des services du même agent que Frenkie de Jong. Financièrement, le Barça ne peut pas espérer autre chose mais souhaite voir l’ancien de l’Ajax apporter son sens du but, talent dont il ne dispose pas réellement dans ses profils à la disposition de Sergi Barjuan.

Notre avis : Un prêt qui ferait sens mais de nombreuses équipes pourraient être en mesure d’offrir des conditions plus avantageuses à MU.

