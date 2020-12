Transferts

L'arrivée imminente de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain fait un heureux : Mauro Icardi. Blessé depuis le début de la saison, mais surtout en froid avec Thomas Tuchel, l'attaquant argentin ne souhaite pas quitter la capitale et veut s'imposer sous les ordres de son compatriote selon les informations du média argentin TycSports.



Notre avis : Mauro Icardi est porté-disparu depuis presque un an entre méforme et blessures. Il doit justifier son transfert, et l'arrivée de Pochettino pourra lui donner un gros coup de boost.