Transferts

LA JUVENTUS ATTEND ICARDI AVANT DE LÂCHER MORATA

Alors que le buteur espagnol Alvaro Morata est espéré du côté du FC Barcelone, le quotidien italien Tuttosport explique que la Juventus de Turin doit d'abord trouver une formule pour convaincre le PSG de lâcher Mauro Icardi avant de pouvoir se séparer de son attaquant. Morata est de toute façon toujours sous contrat avec l'Atlético Madrid, qui le prête actuellement aux Bianconeri et qui ne serait visiblement pas pour renforcer un concurrent pendant cette période hivernale.

Ad

Notre avis : La Juve rêve d'Icardi depuis plusieurs années mais l'affaire parait encore bien compliquée.

Premier League "Je ne le laisserai pas partir" : Rangnick ferme la porte pour Cavani IL Y A 5 HEURES

Aouar sans offre, Kamara en position de force et Icardi : qui va vraiment quitter la L1 cet hiver ?

SAINT-ETIENNE PISTE DAGBA ET RICO

Les Verts ont besoin de renforts et voient grand. Selon L'Equipe mais aussi RMC Sport, l'AS Saint-Etienne aimerait se faire prêter les Parisiens Colin Dagba et Sergio Rico. L'affaire s'annonce pourtant compliquée car le PSG va devoir se passer de son latéral droit titulaire Achraf Hakimi qui va disputera la CAN avec le Maroc. En ce qui concerne le gardien espagnol, les dirigeants parisiens espèrent une vente alors que leurs homologues stéphanois visent davantage un prêt gratuit.

Notre avis : L'ASSE ne semble pas disposer de moyens à hauteur de ses ambitions.

Pourquoi le dossier Azmoun est si compliqué pour l’OL

LA ROMA PENSE A NDOMBELE

Peu utilisé cette saison et poussé vers la sortie par Tottenham, Tanguy Ndombélé pourrait aller rebondir en Italie. Selon Sky Sports et le Corriere dello Sport, la situation du milieu de terrain français n'a pas échappé à son ancien coach José Mourinho. L'entraîneur portugais qui officie désormais à l'AS Rome apprécie le profil du joueur de 25 ans et pense à lui pour renforcer son entrejeu.

Notre avis : La Roma serait une belle porte de sortie pour Ndombélé.

CONTE CONFIANT POUR LA PROLONGATION DE LLORIS

Les dossiers sont nombreux pour les Spurs et leur nouveau coach. Antonio Conte a réclamé des recrues pour cet hiver mais pense aussi aux mois à venir et notamment au contrat d'Hugo Lloris censé prendre fin en juin. L'entraîneur italien espère voir le gardien français de 35 ans prolonger rapidement comme il l'a déclaré en conférence de presse. "Pour nous, il est très important et je suis sûr que dans peu de temps, il pourra trouver un accord avec le club car il aime Tottenham et Tottenham l'aime".

Notre avis : Les Spurs doivent tout faire pour conserver le gardien des Bleus.

Hugo Lloris, le gardien de but français de Tottenham Crédit: Getty Images

L'OM SUIT UN BUTEUR DE MLS

Alors que L'Equipe rapportait hier que Marseille était intéressé par l'arrivée de l'attaquant nantais Randal Kolo Muani l'été prochain, l'info du jour vient de l'autre côté de l'Atlantique. Selon Tyc Sports, le club olympien serait à l'affût pour Valentin Castellanos, récent meilleur buteur de la dernière saison de MLS avec la franchise championne, le New York City FC. L'Argentin a inscrit 19 buts, et attise les convoitises de la Fiorentina, de Feyenoord et de West Ham notamment. 13 millions d'euros seraient demandés à Pablo Longoria et aux autres intéressés pour le joueur de 23 ans.

Notre avis : Une piste intéressante mais l'OM doit d'abord penser à vendre.

Valentin Castellanos (New York City FC) Crédit: Getty Images

UN ECHANGE DEMBÉLÉ-MARTIAL DANS LES TUYAUX ?

Les deux internationaux français pourraient se croiser entre Barcelone et Manchester. Selon le quotidien catalan Sport qui reprend des informations de Ara, le Barça qui cherche un attaquant s'intéresse à Anthony Martial et a contacté les Red Devils dans le cadre d'un prêt de six mois. Pour convaincre les dirigeants mancuniens, les Blaugrana sont prêts à leur vendre Ousmane Dembélé cet hiver si celui-ci refuse de prolonger son contrat censé prendre fin au mois de juin.

Notre avis : Une affaire qui parait peu probable pour le moment.

UN DUEL LAZIO-NAPLES POUR REINILDO

Le LOSC a besoin de renflouer ses caisses et pourrait perdre son arrière gauche cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, Reinildo a tapé dans l'oeil de la Lazio mais aussi dans celui de Naples selon La Gazzetta dello Sport. Les deux clubs italiens apprécient la fiabilité du Mozambicain de 27 ans mais hésitent à débourser les 8 millions d'euros demandés par Lille.

Notre avis : La somme reste abordable et Lille perdrait un élément important de sa défense.

NEWCASTLE A L'ATTAQUE POUR AUBAMEYANG

Toujours à la recherche de la première recrue de son ère saoudienne, Newcastle cherche les bonnes affaires en Premier League. L'une d'entre elles pourrait mener à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de 32 ans, auteur de 7 buts et 2 passes décisives avec Arsenal cette saison, n'est plus dans les plans de Mikel Arteta. D'après le Mirror, Newcastle voudrait faire venir le buteur en prêt jusqu'à la fin de saison pour l'aider à assurer son maintien, en incluant une clause permettant de rendre le transfert permanent.

Notre avis : Une des très nombreuses pistes des Magpies mais celle-ci pourrait bien se réaliser.

Aubameyang, capitaine désavoué qui rappelle Özil : "Il est perdu depuis sa prolongation XXL"

MODRIC SUR LE POINT DE PROLONGER AU REAL MADRID

Le Ballon d'Or 2018 devrait bientôt rempiler chez les Merengue. A 36 ans, Luka Modric arrivera en fin de contrat au Real Madrid en juin prochain mais les négociations pour une prolongation d'un an sont en très bonne voie selon le journaliste Nicolo Schira. Le Croate signerait un nouveau bail d'un an en acceptant une baisse de salaire.

Notre avis : Une décision logique pour les deux parties car Modric reste performant.

Carlo Ancelotti et Luka Modric Crédit: AFP

REIMS OFFICIALISE L'ARRIVÉE DE BUSI

Comme attendu, le club champenois tient sa première recrue hivernale. Le Stade de Reims a annoncé l'arrivée en prêt de Maxime Busi en provenance de Parme. L'arrière droit belge de 22 ans qui a joué 24 matches de Serie A en 2020-2021 et 6 de Serie B en 2021-2022 finira la saison avec l'actuel 14e de Ligue 1 et devrait s'y installer en cas de maintien. "Il peut jouer à droite ou à gauche comme latéral ou piston, mais il peut aussi évoluer dans une défense à trois, a commenté son nouveau coach Oscar Garcia. Il est agressif, avec de la vitesse, et va apporter de la concurrence des deux côtés."

Notre avis : Un joueur qui devra ffaire ses preuves mais que Reims désirait fortement.

Liga Une jolie prime et une annonce pour mai : ça se précise pour Mbappé au Real Marid IL Y A 9 HEURES