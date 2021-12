Transferts

Une belle offre de Newcastle pour Kamara

Le milieu de terrain olympien ne manque pas de prétendants et les Magpies en font logiquement partie. Désireux de se renforcer au plus vite afin de se maintenir en Premier League, Newcastle s'intéresse de près à Boubacar Kamara selon le journaliste Nicolo Schira. Les dirigeants sont même passés à l'action avec une offre de 10 millions d'euros transmise à l'OM.

Notre avis : Une proposition alléchante pour le club phocéen mais beaucoup moins sur le plan sportif pour le joueur qui a l'embarras du choix.

Chelsea pense à Digne pour remplacer Chilwell

Les Blues vont devoir se passer de Ben Chilwell, blessé, jusqu'à la fin de la saison et cherchent déjà son remplaçant. Selon The Telegraph, les dirigeants de Chelsea ont ciblé Lucas Digne qui ne joue plus avec Everton ces dernières semaines. Le club londonien pourrait aussi rapatrier Emerson Palmieri, prêté à Lyon cette saison.

Notre avis : Récemment annoncé dans le viseur de l'Inter, Digne ne manque pas de belles solutions de rebond.

Lucas Digne, l'arrière gauche d'Everton. Crédit: Getty Images

Le Real Madrid se tourne vers Gravenberch

Les Merengue ont identifié leur prochaine cible pour leur entrejeu. Le Real Madrid qui aurait récemment fait une croix sur Paul Pogba, s'intéresse désormais à Ryan Gravenberch selon Sky Sports. Mino Raiola, lui, reste impliqué car il gère également les affaires du joueur de l'Ajax âgé de 19 ans. Les discussions avec l'agent seraient lancées.

Notre avis : Gravenberch ne manque pas de talent mais reste sous contrat jusqu'en 2023 contrairement à Pogba qui sera libre en juin.

Retour à Boca pour Benedetto ?

Le flou règne autour de l'avenir de l'attaquant argentin. Prêté pour une saison par l'OM à Elche, Dario Benedetto pourrait revenir plus vite que prévu chez les Phocéens. Le club espagnol qui dispose d'une option d'achat n'a pas été convaincu par ses 2 buts en 14 apparitions comme l'explique le journaliste Nicolo Schira. Les dirigeants marseillais ne comptent cependant toujours pas sur lui et Benedetto rêve d'un retour à Boca Juniors.

Notre avis : Benedetto pourrait se relancer dans son ancien club mais son salaire apparait comme un sérieux frein.

Jackpot en vue à Toronto pour Insigne

Le Napoli devrait perdre son capitaine l'été prochain. En fin de contrat en juin 2022, Lorenzo Insigne a refusé la dernière proposition de prolongation de ses dirigeants qui comprenait un salaire annuel de 3,5 millions d'euros selon Sport Mediaset. En revanche, l'international italien de 30 ans est séduit par les 9,5 millions et le bail de 5 ans offerts par Toronto.

Notre avis : Les dirigeants de Naples disposent d'encore six moins pour convaincre leur joueur et peuvent garder espoir.

Séville passe à l'action pour Martial

L'affaire avance doucement. Alors que le coach mancunien Ralf Rangnick a assuré qu'Anthony Martial lui avait fait part de ses envies d'ailleurs, une première proposition est arrivée sur le bureau des Reds Devils selon Sky Sport. Comme pressenti, elle arrive de Séville qui souhaite se faire prêter l'attaquant français jusqu'à la fin de la saison. Le deal ne comprendrait pas d'option d'achat et a été refusé par Manchester United selon The Times car le club andalou ne prendrait en charge que la moitié du salaire de Martial.

Notre avis : Les autres prétendants doivent tout de même vite se manifester car le club andalou dispose d'une longueur d'avance.

Reims tient son prochain défenseur

En quête d'un nouvel arrière droit, le club champenois semble avoir trouvé son bonheur. Selon RMC Sport, Reims s'apprête à recruter Maxime Busi en provenance de Parme. Le Belge de 22 ans n'a disputé que 6 matches de Serie B cette saison.

Notre avis : Un sérieux pari car le joueur manque nettement de références.

Ça coince pour Ba chez les Verts

Saint-Etienne veut renforcer sa défense et regarde du côté de l'Olympiakos et plus précisément vers Ousseynou Ba selon L'Equipe. Barré par la concurrence, le Sénégalais 26 ans passé par Ajaccio est ouvert à l'idée d'un prêt de six mois. Cependant le club grec ne pourrait lâcher son joueur qu'à la fin du mois de janvier car les solutions manquent en charnière centrale en ce moment.

Notre avis : L'ASSE qui a rapidement besoin de renfort idoit explorer d'autres pistes car la conjoncture actuelle lui est défavorable.

