Agüero toujours plus proche du Barça

Sergio Agüero portera le maillot du Barça la saison prochaine selon les informations d'As. Le quotidien madrilène affirme que Joan Laporta, le nouveau président du Barça, est sur le point de trouver un accord total pour le transfert du buteur argentin de Manchester City, en fin de contrat avec le club anglais en juin prochain. Agüero, 32 ans, s'engagerait ainsi librement avec Barcelone jusqu'en juin 2023. Son coéquipier Eric Garcia, également en fin de bail à City, est lui aussi pressenti pour débarquer en Catalogne.

Notre avis : Agüero serait un renfort bienvenu à un poste où le Barça manque de solution crédible depuis le départ de Luis Suarez.

Transferts Haaland au Barça ? Une clause permettrait à Laporta d’y croire IL Y A 11 HEURES

Pirlo sur Ronaldo : "Il est naturel qu’il y ait des rumeurs"

Il est naturel qu'il y ait des rumeurs après l'élimination (face à Porto mardi NDLR), car il est le joueur le plus important au monde avec Lionel Messi", a ainsi estimé l’ancien milieu de terrain italien. La Juventus éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les rumeurs quant à un éventuel départ de Cristiano Ronaldo , sous contrat jusqu'en 2022, avaient un goût d’inéluctable. Les plus prégnantes viennent d’Espagne et évoquent un potentiel retour de CR7 au Real Madrid, où il a joué entre 2009 et 2018. Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus, s’attend à une fin de saison analysée par le prisme de l’avenir de sa superstar. "(face à Porto mardi NDLR),", a ainsi estimé l’ancien milieu de terrain italien.

Notre avis : Pirlo a raison, on tient sans doute l'un des dossiers de l'été. Quant à son épilogue : un départ de Cristiano Ronaldo nous semble envisageable.

Qui veut encore de Ronaldo ?

Dybala échangé contre Griezmann… ou Icardi ?

Le Corriere dello Sport annonce que la Juventus Turin serait ouverte à un départ de Paulo Dybala l'été prochain. Et envisage notamment le formule de l'échange pour le transfert de l'Argentin. Deux noms sont cités par le média italien : Antoine Griezmann et Mauro Icardi. Concernant le Français du Barça, la situation serait notamment liée à l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat avec le club catalan. Icardi, lui, est un objectif de longue date pour la Juve. Son intérêt pour le buteur argentin du PSG pourrait être relancé si Cristiano Ronaldo devait quitter le club cet été.

Notre avis : Peu probable à ce stade. Le cas Dybala dépendra d'un jeu de domino qui n'a pas commencé.

Retour sur le banc et un Koeman sans pitié : Griezmann, le déclin sans fin

Manchester United suivrait Pope

Le Daily Star indique que Nick Pope est dans le viseur de Manchester United. Selon le tabloïd britannique, Ole Gunnar Solskjaer envisagerait de rebattre les cartes au poste de gardien dans son effectif, actuellement bien fourni avec l'international espagnol David de Gea et le jeune Anglais Dean Henderson. Mais MU songerait à vendre le premier cet été et jugerait que le second, âgé de 22 ans, est encore trop inexpérimenté pour un statut de numéro un chez les Red Devils. Selon The Daily Star, Burnley réclamerait 50 millions de livres (58,2 millions d'euros) pour son gardien de 28 ans, une somme qui pourrait augmenter si Pope réalise un bon Euro sous le maillot de l'Angleterre.

Notre avis : On ne voit pas l'intérêt pour MU, surtout à ce prix.

Gerrard, déjà candidat pour Liverpool ? "Il a vu ce qu'il s'est passé avec Lampard..."

City et le Real se disputent Nuno Mendes

As confirme dimanche une information parue vendredi dans le quotidien portugais Record, annonçant un intérêt prononcé de Manchester City pour Nuno Mendes. Le latéral gauche du Sporting, âgé de 17 ans, est l'une des révélations du championnat portugais cette saison, si bien que le club lisboète a pris soin de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Le média madrilène annonce que le Real Madrid, entre autres, est également sur les rangs. De son côté, City souhaiterait conclure le transfert du joueur et le prêter dans la foulée au Sporting pour une saison. Cette formule conviendrait au club portugais, qui entretient de bonnes relations avec son homologue anglais.

Notre avis : City est en avance sur ce dossier. Et le Real a certainement d'autres postes à renforcer en priorité.

"Au Real, Cristiano Ronaldo a remis le club à sa place, c'est-à-dire sur le toit de l'Europe"

Transferts Haaland au Barça ? Une clause permettrait à Laporta d’y croire IL Y A 11 HEURES