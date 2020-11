Transferts

Marcus Thuram n'en finit plus de faire grimper sa cote. Si certains ne le connaissent pas encore, on en veut pour preuve cette scène cocasse avant le match face à l'Inter Milan en C1, d'autres ont un oeil sur lui. Selon the Sun, Manchester City serait dans la danse en compagnie de la Juventus Turin et du FC Barcelone pour l'attaquant de Mönchengladbach. Avec ses trois buts, dont deux face au Real Madrid, et cinq passes décisives cette saison, le fils de Lilian confirme sa belle saison dernière. Mieux, il a été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.