Icardi décidé à rester au PSG...

Malgré un intérêt toujours existant de la Juventus Turin, Mauro Icardi ne semble pas pressé de quitter le PSG. "Je crois que quitter Paris est la dernière chose qui passe par la tête de Mauro et Wanda Nara. Je ne m'attends pas à un transfert", a ainsi confié l’intermédiaire Gabriele Guiffrida, qui connaît bien le joueur, lors du "Festival dello Sport" organisé en Italie par La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : La Juve cherche toujours un buteur fiable après le départ de CR7 cet été, et ce malgré l'arrivée de Moise Kean. Icardi reste l'une des priorités.

... où Wijnaldum n'est pas "complètement heureux" de sa situation

De son côté, Georginio Wijnaldum, débarqué cet été à Paris, connaît un début de saison contrasté. Pas vraiment ce qu'il avait imaginé. "Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier, a confié l'international néerlandais à NOS et dans des propos relayés par Footmercato. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile."

Notre avis : Wijnaldum souhaiterait probablement plus de temps de jeu. Sa situation actuellement le pèse, et pourrait rapidement devenir un problème. Pour lui et pour Paris.

Newcastle veut piocher à United

Fraîchement racheté par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF), piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, Newcastle s'apprête à faire des folies sur le mercato. Selon l'édition du Daily Mirror ce lundi, quatre joueurs seraient dans le viseur des Magpies. Et ils évoluent tous du côté de Manchester United : Éric Bailly, Donny van de Beek, Jesse Lingard et... Anthony Martial. Quatre joueurs plus ou moins en marge des plans de Solskjaer.

Notre avis : Il va falloir s'y habituer, Newcastle est probablement l'une des nouvelles superpuissances du foot. Le mercato risque d'y être agité.

Les tifosi de la Juve tentent de séduire Donnarumma

Tuttosport, certains tifosi, visiblement de la Vieille Dame, lui ont hurlé de "rejoindre la Juve", qui l'a d'ailleurs courtisé avant son départ à Paris. Mais plusieurs Après les sifflets de San Siro, les applaudissements de l'Allianz Stadium. Dimanche, Gianluigi Donnarumma a connu une après-midi plus paisible du côté de Turin pendant Italie-Belgique (2-1) dans le stade où joue d'habitude la Juventus Turin. Le gardien du PSG a notamment reçu beaucoup d'applaudissements... mais pas que. Selon, certains tifosi, visiblement de la Vieille Dame, lui ont hurlé de "", qui l'a d'ailleurs courtisé avant son départ à Paris. Mais plusieurs obstacles ont finalement fait capoter le deal

Notre avis : Plutôt que Szczęsny, les supporters de la Juve aimeraient avoir Donnarumma dans leur but. Cet été, le train est passé une première fois. Pas impossible qu'il repasse dans un avenir plus ou moins proche...

Belotti, derby de Milan

En fin de contrat avec le Torino, Andrea Belotti ne devrait pas le prolonger, comme récemment confié par son président Urbano Cairo. Pour le récupérer, l'AC Milan et l'Inter sont notamment intéressés selon Tuttosport. Si Zlatan Ibrahimovic venait à être confronté à de nouvelles blessures, les Rossoneri pourraient en effet songer à récupérer l'international italien en janvier.

Notre avis : Si le Torino souhaite récupérer une indemnité, même très basse, une vente de Belotti est à prévoir en janvier.

