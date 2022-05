Sa simple présence à Paris suffisait à faire naître quelques fantasmes. Alors si, en plus, Zinedine Zidane, libre de tout contrat, mange aux côtés d’un homme important du PSG, club dont le poste d’entraîneur pourrait bientôt être à pourvoir… rumeurs, top départ ! Vendredi sur RMC , Jean-Michel Larqué a évoqué un repas propice aux extrapolations. Il a, surtout, tenu à les tuer dans l’œuf.

"J’ai déjeuné à coté de Zizou", et non pas avec, précise d’abord l’ancienne gloire des Verts, malicieusement. "Sur la table à côté, il y avait le directeur général du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc, et évidemment, tout le monde s’en est donné à cœur joie pour faire le rapprochement entre le PSG et Zizou", poursuit Larqué.

"Très, très, très loin du football"

"On en a rigolé, ajoute celui qui a un temps dirigé le magazine Onze Mondial. Je vous rassure - ou pas - il n’a pas été question de transfert." Il insiste : "J’ai eu le sentiment que Zizou était très, très, très loin du football. Il y a Roland-Garros, la finale de la Ligue des champions (samedi, entre le Real Madrid et Liverpool, NDLR), il n’était pas là pour un transfert et reprendre du service."

Relancé par nos confrères, Jean-Michel Larqué précise qu’il a interrogé Zinedine Zidane sur son avenir sportif. "Il m’a répondu : 'La question est hors-sujet’", conclut-il, en guise d’ultime tacle aux spéculations.

