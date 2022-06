Libre de tout contrat au 30 juin prochain, Paulo Dybala souhaiterait rejoindre l'Inter Milan. D'après le journaliste Fabrizio Romano, le champion d'Italie 2021 serait la priorité de l'attaquant international argentin. Les deux parties vont prochainement se rencontrer pour tenter d'obtenir un accord. Selon Sky Italia, un contrat de 4 ans et un salaire annuel d'environ 5 millions d'euros seraient dans les tuyaux.

Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique de Marseille serait intéressé par Jordan Veretout pour remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. La Roma aurait fixé quelque 15 millions d'euros pour laisser partir l'ancien Nantais. De son côté, Jorge Sampaoli ciblerait Danilo, le milieu de terrain de Palmeiras.

Alors que le Real Madrid et Monaco ont trouvé un accord pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni , le journaliste Fabrizio Romano révèle que le milieu international français de 22 ans devrait effectuer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec les Merengue après France-Croatie en Ligue des Nations lundi prochain. Sur ce dossier, l'ASM pourrait récupérer plus de 100 millions d'euros, révélait The Athletic mardi dernier.