Martial ne restera pas à Séville

Dans un entretien accordé mardi soir au média espagnol Canal Sur Radio, Jose Castro, le président du FC Séville, a annoncé qu'Anthony Martial, prêté cet hiver, ne poursuivra pas l'aventure en Andalousie la saison prochaine. "Il va retourner à Manchester United. Les choses n'ont pas marché comme nous l'aurions souhaité. Il a eu des blessures et nous n'allons pas racheter ses deux dernières années de contrat", a-t-il indiqué. Avec Séville, l'ancien Monégasque a inscrit un but et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues.

Notre avis : Sa situation semble bloquée à Manchester United. Anthony Martial devra trouver un club capable de lui offrir du temps de jeu à quelques mois du Mondial qatari.

Vinicius proche de prolonger

Interrogé par La Cadena Ser sur un éventuel intérêt du PSG, Vinicius Junior a affirmé qu'il était proche de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les Merengue seraient sur le point de le faire rempiler jusqu'en juin 2028.

Notre avis : Avec 21 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l'ailier international brésilien de 21 ans a prouvé que le Real pouvait compter sur lui.

Le Real Madrid prêt à des folies pour Leao

La Gazzetta dello Sport. De son côté, le champion d'Italie serait prêt à prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 avec une hausse significative de salaire. Après avoir échoué à recruter Kylian Mbappé , le Real Madrid pourrait se rabattre sur Rafael Leao, l'attaquant de l'AC Milan. Les Merengue pourraient proposer 120 millions d'euros pour l'ex-Lillois alors que sa clause libératoire est fixée à 150 millions, annonce ce mercredi. De son côté, le champion d'Italie serait prêt à prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 avec une hausse significative de salaire.

Notre avis : Le Real Madrid veut recruter sur le plan offensif et pourrait vite faire monter les enchères. Le moment d'en profiter pour le club lombard ?

Le Barça accélère pour Azpilicueta et Alonso

Mundo Deportivo, le FC Barcelone va accélérer les négociations pour Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso, tous les deux sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023. Les opérations vont se poursuivre dans un futur proche comme D'après les informations de, le FC Barcelone va accélérer les négociations pour Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso, tous les deux sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023. Les opérations vont se poursuivre dans un futur proche comme le gouvernement britannique vient de donner son feu vert mercredi pour la vente du troisième de Premier League.

Notre avis : Deux renforts précieux à venir pour le Barça sur le plan défensif.

La Lazio entrouve la porte pour Milinkovic-Savic

Claudio Lotito, le patron de la Lazio Rome, a été formel lors d'un entretien accordé à Sky Italia : Sergej Milinkovic-Savic n'est pas sur le marché des transferts mais une grosse offre pourrait tout changer. "Il est suivi par beaucoup de clubs et c'est normal, a-t-il souligné. Il n'a pas de clause libératoire car il n'est pas à vendre. Mais si une énorme proposition arrive de la part d'un club du Top 5 mondial, je ne me battrai pas pour le garder coûte que coûte."

Notre avis : Sergej Milinkovic-Savic aurait les capacités pour s'imposer dans les meilleurs clubs européens.

