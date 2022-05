Ad

Cela fausse le marché

"Cela fausse le marché, a lâché le dirigeant catalan. Les joueurs finissent par être kidnappés pour de l'argent. Ce sont les effets d'un club ayant un état derrière lui. Cela va à l'encontre de tous les principes de l'Union européenne. C'est une réflexion sur la pérennité du football en Europe." Cependant, voir son rival madrilène sans le champion du monde 2018 dans ses rangs en 2022-23 ravit Joan Laporta.

Son "importance dans le pays" et "le projet qui a changé" : Mbappé explique son choix

"Il y a la lecture que l'on peut faire du point de vue du Barça. Il y a un rival direct qui n'en sort pas plus fort. Je pense que nous n'avons pas non plus à nous soucier autant d'un rival. Nous devons nous soucier d'avoir une équipe compétitive, ce que nous essayons de faire", a-t-il conclu.

