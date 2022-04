PSG ou Real Madrid ? Le nom du club où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine n'est toujours pas connu. Après avoir tout remporté avec le PSG sur la scène nationale et martyrisé les défenses du championnat de France avec une régularité clinique, l'attaquant international français fait l'objet d'une cour assidue du Real Madrid, l'une des formations les plus prestigieuses de la planète football. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Jean-Pierre Papin. Après six ans de gloire à l'OM, le Ballon d'Or 1991 avait rejoint l'AC Milan, le club de référence mondiale il y a trente ans.