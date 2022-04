4 Octobre 2021 : Mbappé lâche la première bombe

La décla à retenir :

J'ai dit fin juillet que je voulais partir

Après un été 2021 tumultueux avec les Bleus et une situation en club dont tout le monde parle, Kylian Mbappé accorde un entretien long format à RMC, dans lequel il évoque tous les sujets, notamment son avenir en club. Surprise : l'attaquant français reconnaît officiellement pour la première fois avoir voulu partir du PSG. "J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", explique-t-il tout en précisant qu'à cet instant, il ne se voit pas prolonger avec le club parisien. "Depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation", ajoute-t-il dans une interview à L'Equipe.

Ça fait peur quand ton président dit : ‘Il ne va jamais partir libre’. Quand j’ai entendu ça, j’ai avalé de travers. Je me suis dit 'Mais donc il va se passer quoi là ?'". Le décor est posé, Mbappé est retenu contre son gré à Paris et compte bien aller au bout de son contrat avant de voir ailleurs. Alors que son contrat s'étend uniquement jusqu'à l'été 2022, la période estivale de Mbappé a été marquée par toutes sortes de rumeurs, mais aussi de démentis, comme celui de Nasser Al-Khelaifi qui a publiquement annoncé que le PSG ne vendrait pas son joyau, mais qu'il ne partirait pas non plus libre. Une déclaration que ne manque pas de pointer du doigt l'international tricolore , non sans adresser une petite pique à son dirigeant : "". Le décor est posé, Mbappé est retenu contre son gré à Paris et compte bien aller au bout de son contrat avant de voir ailleurs.

Mbappé, c’est irréel : "A son âge, Henry n’avait marqué que 8 buts"

5 Décembre 2021 : Kylian est "bien à Paris"

La décla à retenir :

Je suis Parisien, je suis chez moi, j'ai ma famille ici. J'ai toujours dit que j'étais super bien

Après sa sortie choc du mois d'octobre, et un début de saison sous les sifflets du Parc des Princes, Kylian Mbappé a d'abord répondu sur le terrain. Avec neuf buts et treize passes décisives toutes compétitions confondues, le gamin de Bondy a bien évacué sa déception de l'Euro, et prouve qu'il a définitivement franchi un cap sous Mauricio Pochettino en s'affirmant un peu plus comme le leader numéro un du PSG sur le terrain. De là à changer son avenir à terme ? "C'est une décision qui n'est pas facile. Quoi qu'il arrive je vais jouer dans un grand club", préfère-t-il temporiser au micro de Prime Video.

Face à Thierry Henry, le numéro 7 du PSG revient aussi sur son faux-départ de l'été, toujours en assumant avoir voulu quitter Paris. "Quand les gens me disaient 'tu n'es pas trop déçu de ne pas être transféré ?'… Oui, un peu au début, c'est normal quand tu veux partir. Mais je n'étais pas en National, j'étais dans un club qui veut gagner la Ligue des champions." Et cette fois-ci, Mbappé choisit de brosser les supporters parisiens dans le sens du poil, en rappelant son amour pour Paris : "Et en plus, je suis Parisien, je suis chez moi, j'ai ma famille ici. J'ai toujours dit que j'étais super bien. C'est juste qu'à ce moment-là, je voulais découvrir autre chose." Tout semble possible, même si le sens de l'histoire envoie le Français au Real Madrid pour la prochaine saison.

Kylian Mbappé le poing serré face à la tribune du Parc des Princes lors du match opposant le PSG à Clermont, le 11 septembre 2021 en Ligue 1 Crédit: Imago

15 Décembre 2021 : Un Mbappé "humain" ne partira pas en janvier

La décla à retenir :

Le Real Madrid ? En janvier, c'est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100%

Le Real Madrid ? En janvier, c'est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100%. Et j'en suis très heureux". Deux semaines après avoir accordé un entretien à Paris-Match dans lequel il expliquait privilégier l'expérience de vie humaine à simplement "brasser de l'argent", Kylian Mbappé agite le mercato d'hiver. Depuis Dubaï, l'attaquant français enchaîne les médias, dont les Américains de CNN à qui il s'exprime sur son avenir à court-terme , et notamment sur une question au sujet des Merengue : "".

Hasard du calendrier, le PSG affrontera le club espagnol en huitième de finale de Ligue des champions à la fin de l'hiver. Histoire de mettre un peu plus la lumière sur Mbappé, qui est lui fixé à tout donner avec Paris, même s'il refuse de voir plus loin : "La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG." Les signaux sont bons, Mbappé ne vivra pas une deuxième partie de saison à la Rabiot il y a quelques années. Le club parisien ne peut de toute façon pas se le permettre.

Paris peut-il renverser Mbappé ? "Même s'ils lui offraient la Tour Eiffel…"

6 Février 2022 : Intérêt pour Madrid confirmé avant le duel en C1

La décla à retenir :

Jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire

Jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses". Pour Prime Vidéo, l'attaquant parisien Même si je suis libre de faire ce que je veux, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence et après on verra ce qu’il se passera." Si l'avenir de Mbappé à Paris s'assombrit, le principal intéressé garde le même discours en substance : "Non, la décision n’est pas prise." Kylian Mbappé rayonne toujours en Ligue 1, autant qu'il garde le mystère autour de son avenir en 2022. Cela dit, à quelques jours d'affronter les Merengue en Ligue des champions, le Français reconnaît qu'affronter cet adversaire est bien particulier : "". Pour Prime Vidéo, l'attaquant parisien confirme qu'il fait la part des choses entre son désir de rejoindre les Merengue, et l'assurance d'être à 100% avec le PSG jusqu'à la fin de la saison : "." Si l'avenir de Mbappé à Paris s'assombrit, le principal intéressé garde le même discours en substance : "

Kylian Mbappé (PSG) Crédit: Getty Images

3 Avril 2022 : Un revirement (presque) inattendu

La décla à retenir :

Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres

Quelques semaines après la rumeur d'une offre financière démentielle proposée par le PSG pour tenter de faire prolonger son joyau, faisant de lui le joueur le mieux payé au monde, et de loin, la piteuse élimination des Parisiens en Ligue des champions semble avoir scellé l'avenir de Kylian Mbappé, qui partira libre au Real Madrid à l'été. Pourtant, à l'issue de l'écrasante victoire du PSG contre Lorient (5-1), ce dernier surprend son monde en laissant la porte ouverte au sujet de son avenir

"Je n'ai pas fait mon choix, annonce-t-il pour Prime. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres." Le forcing fait par le PSG pour prolonger sa star pourrait bien avoir porté ses fruits, même pour un contrat court. L'international tricolore ne le cache pas, les deux clans ont fait un pas vers l'autre : "Si rester au PSG est possible? Oui bien sûr." S'assurant de vouloir prendre "la meilleure décision possible" pour lui, Kylian Mbappé a une nouvelle fois rebattu les cartes de son avenir. Les supporters parisiens peuvent se permettre de rêver. L'espoir est de retour.

