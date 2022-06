L’équipe de France, bien que battue par le Danemark vendredi et qui tentera de relever la tête ce lundi face à la Croatie , a de quoi s'enorgueillir. En plus d’avoir dans son effectif celui que tous voient comme le prochain ballon d’Or, Karim Benzema , elle compte de nouveau dans ses rangs le joueur le plus cher du monde, en la personne de Kylian Mbappé. Selon le dernier bulletin publié par l’Observatoire du football CIES, basé en Suisse, le joueur du PSG a repris son trône, avec une valeur marchande estimée à 205,6 millions d’euros.