Rennes, les frissons ont laissé place aux questions

Méconnaissable. A l’heure de retrouver le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais affichera un visage bien différent de celui de la finale de la Coupe de France. Des onze titulaires du Stade de France, seuls quatre ont fait le voyage à Shenzen pour tenter de rejouer un mauvais tour au club de la capitale à l’occasion du Trophée des Champions 2019 : Tomas Koubek, Damien Da Silva, Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud. Quatre-vingt-dix-huit jours après cette soirée mémorable pour la formation bretonne, de l’eau a, à l’évidence, coulé sous les ponts.

Il y a bien sûr des raisons conjoncturelles à cette transformation rennaise. Pour ce rendez-vous chinois, Julien Stéphan a fait comme il a pu pour concocter son groupe de vingt joueurs, entre les blessures des uns et les reprises tardives des autres. Rennes sera ainsi privé de Hamari Traoré, de ses deux attaquants sénégalais Ismaïla Sarr et Mbaye Niang, finalistes de la dernière CAN et donc actuellement en vacances tardives, ou encore de Ramy Bensebaini, champion d’Afrique avec l’Algérie. Tous les quatre étaient titulaires en finale de la Coupe de France.

Promesses non tenues

Il y a aussi ceux qui ont quitté le navire après l'exercice 2018-2019, synonyme de premier trophée pour le club depuis 48 ans. Trois joueurs importants ont ainsi rendu leur costume de joueur rennais, pour des raisons différentes. Il y a bien sûr le cas Hatem Ben Arfa, libéré après avoir vertement critiqué le jeu de sa désormais ex-équipe. Arrivé à la fin de son contrat, Mexer, buteur contre le PSG à Saint-Denis, en a signé un nouveau, mais à Bordeaux. Le capitaine Benjamin André, lui, a pris la direction de Lille, avec qui il disputera la Ligue des champions dans cet exercice 2019-2020.

Rennes accuse donc de lourdes pertes. Qu’a-t-il été entrepris pour les remplacer ? Au lendemain du sacre des Rouge et Noir en Coupe de France, le "boss" François Pinaut annonçait la couleur sur RTL : "On va essayer de rester en haut, ne plus faire rire le monde du foot. Nous continuerons à investir." Quinze millions d’euros ont ainsi été versés au Torino pour lever l’option d’achat de Niang. Neuf autres ont filé dans les caisses d’Angers pour enrôler l’ailier gauche Flavien Tait. Deux nouvelles recrues, Jérémy Morel et le gardien Romain Salin, 35 ans tous les deux, ont rejoint le Roazhon Park gratuitement.

Rapatrier Laurent Koscielny serait un gros coup et offrirait une tout autre allure aux emplettes rennaises, mais la piste menant au Gunner s’est refroidie. Dans ce mercato estival 2019, Rennes s’est, pour l’heure, assuré les services de son avant-centre, a signé un bon joueur de Ligue 1 et a apporté de l’expérience à son effectif. Est-ce suffisant pour permettre au club breton de "changer de catégorie" pour "s’installer de manière permanente dans les quatre, cinq premiers du championnat", selon le souhait formulé par Pinaut ? En l’état actuel des choses, le doute est permis.