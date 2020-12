Neymar devrait avoir bientôt l'occasion de recroiser Alvaro sur un terrain de football. Le Brésilien, qui a rappelé l'incident supposé raciste qui l'avait opposé à l'Espagnol le 13 septembre dernier lors de la 3e journée de Ligue 1 (0-1) mercredi devant les micros, devrait être motivé le 13 janvier prochain. C'est la date fixée par la Ligue de football professionnel (LFP), qui a confirmé elle-même une information dévoilée par nos confrères du Parisien, ce jeudi lors de son conseil d'administration pour le Trophée des champions 2020 entre le PSG et l'OM.

Initialement prévu l'été dernier en Côte d'Ivoire, le match avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus et d'un calendrier surchargé pour le club parisien entre les finales de coupes nationales et le Final 8 de Ligue des champions. Le PSG, tenant du titre et vainqueur du trophée à 9 reprises, affrontera finalement l'Olympique de Marseille en France au stade Bollaert-Delelis de Lens lors d'une des seules dates libres d'un mois de janvier déjà très intense, même si l'incertitude pèse sur la tenue de la Coupe de France.