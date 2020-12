"C'est fini pour moi". Fin octobre, le défenseur espagnol de l'OM Alvaro Gonzalez n'a pas caché qu'il voulait tourner la page et ne plus parler de l'affaire avec Neymar. Mais le Brésilien n'est pas forcément de cet avis. Encore marquée par cette histoire, la star du PSG a remis ça sur table au moment d'évoquer la décision des joueurs du PSG et du Basaksehir Istanbul de rentrer aux vestiaires pour protester face à l'attitude "inacceptable" du quatrième arbitre qui aurait désigné le Camerounais Pierre Achille Webo comme "le noir" en roumain ("negru").