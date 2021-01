Mbappé sera accompagné par Mauro Icardi et Angel Di Maria dans une ligne d'attaque parisienne soutenue par Marco Verratti. Leandro Paredes sera finalement épaulé par Ander Herrera à la récupération, alors que Danilo, de retour de blessure, était un temps annoncé à ce poste. Presnel Kimpembe patientera lui aussi pour renouer avec la compétition. Abdou Diallo a été préféré à l'international français et sera associé à Marquinhos en charnière. Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa occuperont les couloirs de la défense, alors que Timothée Pembélé et Mitchel Bakker semblaient tenir la corde. Pas de surprise dans le but parisien en revanche, il sera bien gardé par Keylor Navas.

Du côté de l'OM, la composition est plus conforme à celle qui était annoncée. André Villas-Boas a bel et bien décidé de se passer d'un avant-centre de métier dans son équipe de départ. Dimitri Payet en profite pour retrouver une place de titulaire et jouera dans la ligne d'attaque avec Nemanja Radonjic et Florian Thauvin. Le trio Kamara - Gueye - Rongier a été reconduit dans l'entrejeu. En défense, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car seront encadrés par les Japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo. Dans le but, pas de surprise non plus avec la présence de Steve Mandanda.