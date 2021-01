La défaite ne passe pas pour le coach marseillais. A l'issue de la victoire parisienne lors du Trophée des Champions (2-1), André Villas-Boas s'est exprimé au micro de la chaîne Téléfoot, et n'a pas caché sa déception quant au résultat du match. "On n'a pas de regrets, je pense qu'on était la meilleure équipe, on ne méritait pas de perdre. Le PSG n'a pas eu de grosses occasions. Félicitations à Paris, mais on était mieux dans les surfaces, sur la pelouse, dans le jeu et sur le plan de la tactique aussi. On était mieux dans tous les aspects ce soir", a notamment déclaré le technicien portugais, avant de rendre hommage à Paris, avec une pointe d'ironie : "Le plus grand honneur que Paris puisse nous faire, c'est de célébrer comme ils le font, comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions."