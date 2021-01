La vengeance est un plat qui se mange froid. Quatre mois et vingt-et-un jours plus tard exactement. Au soir de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des champions, Dimitri Payet n'avait pas manqué de rappeler sur Twitter que l'Olympique de Marseille était, est et demeure à ce jour le seul club français à avoir soulevé la C1.