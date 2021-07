Après le départ de Mike Maignan à l'AC Milan, Jocelyn Gourvennec est à la recherche d'un nouveau gardien de but. Mais le nouveau technicien du LOSC n'a pas encore trouvé son bonheur dans un marché des transferts très calme. "Il y a une réflexion large que le club mène depuis un petit moment. On ne se ferme aucune possibilité. Mais aujourd'hui, le marché est fermé de chez fermé, a expliqué Gourvennec. A part un ou deux clubs qui ont beaucoup bougé parce qu'ils ont perdu des joueurs en fin de contrat ou en fin de prêt, pour les autres, ça ne bouge pas. On se donne du temps pour cette réflexion-là."

Pour le Trophée des Champions, dimanche face au PSG à Tel-Aviv, le nouveau technicien nordiste a laissé entendre que le Portugais Leo Jardim, qui a joué toute la préparation, devrait débuter. "Il a été plutôt à l'aise. Aujourd'hui, on lui fait confiance. Il revient de prêt (un an à Boavista), il retrouve ses habitudes à Lille. On doit être derrière lui", a-t-il indiqué. Si le marché continue de rester calme, alors il devrait aussi tenir sa place face à Metz le 8 août pour l'ouverture du championnat de France 2021-22.

