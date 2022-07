Et dire que Kylian Mbappé, suspendu, est resté bien au chaud à la maison. Le champion du monde, depuis son canapé, a certainement dû se régaler, comme beaucoup de monde, du récital de son équipe lors du Trophée des champions, avec ce large succès 4 buts à 0. Et sourire de voir que ses deux compères d’attaque, Lionel Messi et Neymar, semblent plus en rythme que jamais, alors que la saison va bientôt démarrer.

Au stade Bloomfield de Tel-Aviv, l’Argentin, premier buteur du soir, et le Brésilien, qui a inscrit un doublé, ont pleinement participé à offrir au Paris-Saint-Germain son premier trophée de la saison. "C’était un bon match, un bon jour, on a bien joué, félicitations à toute l’équipe. On a montré qu’on méritait de gagner, ça nous offre un trophée", s’est réjoui, au micro de Prime Video, Neymar, annoncé partant cet été, et auteur d’un coup franc splendide pour le 2-0, que lui a laissé Messi.

Ce dernier avait profité d’une passe de "Ney" déviée pour crocheter Lafont du gauche et catapulter le ballon du droit, ouvrant ainsi le festival parisien. Auteur de deux buts, ses 101e et 102e avec le club de la capitale, et d’une passe décisive lors de la préparation, l’ancien Barcelonais semble beaucoup plus affûté que l’an passé, où il était arrivé en fin de mercato, avant de connaître une adaptation difficile à la Ligue 1.

Pas un "nouveau Messi" clame Neymar

Moins à l’aise dans le un contre un, il avait certes conservé sa qualité de passe et sa faculté à casser les lignes, c’est surtout face au but qu’on ne reconnaissait plus la Pulga, auteur de seulement cinq buts en Ligue 1. Interrogé sur le fait qu’on verrait peut-être un "nouveau Messi" cette saison, le Brésilien a répondu : "Non, je ne crois pas, les gens parlent beaucoup, mais sans savoir ce qui se passe à l’intérieur".

"Nous, on le voit au jour le jour, Leo, c’est Leo, pour toujours, il ne changera pas et ça restera toujours un joueur qui fait des différences. J’espère que cette saison, on va rester tous les trois et que tout va bien se passer pour moi, Leo et Kylian. Si on va bien tous les trois, le PSG ira bien", a dit Neymar.

Il doit y avoir une dynamique de groupe, un dynamique d’équipe, et dans ce sens-là, sur ce qu’on a fait sur ces 4-5 semaines de travail, les choses se sont bien déroulées

Christophe Galtier, lui, s’est dit ravi de voir deux de ses trois stars en si bonne forme à l’approche d’une saison où, une fois de plus, c’est bien la Ligue des champions qui servira de juge de paix : "Ce n’est pas un effet Galtier, je crois qu’ils (Messi et Neymar) ont aussi été très chahutés la saison dernière alors qu’ils ont été champions de France. Ce sont des joueurs que j’ai beaucoup observé, avec qui j’échange de manière informelle, il doit y avoir une dynamique de groupe, un dynamique d’équipe, et dans ce sens-là, sur ce qu’on a fait sur ces 4-5 semaines de travail, les choses se sont bien déroulées", s’est félicité l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC.

Et en plus, Messi participe au pressing !

Au-delà de leur apport en attaque, Galtier sait bien que c’est sur leur implication défensive que se jouera une des clés de la saison. Ce dimanche, les deux joueurs se sont montrés plus sérieux et impliqués qu’à certains moments de la saison passée : "Après, il faut les laisser s’exprimer. Ils ont beaucoup de talent, il faut insister sur le replacement, pour éviter que l’équipe se retrouve coupée en deux. Il y a encore certaines choses à améliorer, mais dans l’ensemble je suis à la fois satisfait de la préparation, satisfait de la victoire ce soir, mais aussi de l’état d’esprit. Ils n’ont manqué aucune séance d’entraînement, et ça c’est important", a expliqué Galtier.

C'est clair que ce n'est pas le même PSG qu'on a vu la saison dernière

"Quand ils perdent le ballon, ils sont capables de faire un pressing haut, on voit beaucoup de fraîcheur dans cette équipe et quand on voit des joueurs heureux sur le terrain, ils sont efficaces, abondait le coach vaincu du soir, Antoine Kombouaré. C'est clair que ce n'est pas le même PSG qu'on a vu la saison dernière".

Mais la présence de Pablo Sarabia, qui venait suppléer Messi sur quelques phases, et le fait que Kylian Mbappé, lui aussi moins impliqué dans le travail dit "ingrat", sera à la place de l’Espagnol pour la suite de la saison, laisse encore planer quelques doutes sur l’équilibre proposé par le 3-4-1-2 que souhaite instaurer Galtier. "Kylian est un joueur de classe mondiale, il est très important dans ce nouveau projet du PSG. Evidemment qu’avec les stats qu’il a pu avoir la saison dernière, ce sera un atout majeur de notre secteur offensif", s’est borné à répondre l’entraîneur parisien.

"On a vu un très grand PSG aujourd’hui, et s’ils jouent comme ça toute la saison ils seront imbattables, chapeau à eux", préférait retenir Moussa Sissoko, un des Nantais battus à plate couture. De quoi rappeler aux 19 autres clubs de Ligue 1 qu’avec un trio à ce niveau, l’année à venir s’annonce longue.

