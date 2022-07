Une préparation d'avant-saison est aussi là pour ça : marquer des points. Se faire remarquer. Et gagner des minutes. A Paris, où les places sont chères, une bonne campagne d'avant-saison ne rime cependant pas forcément avec un ticket permanent pour le groupe parisien la saison suivante. Mais Pablo Sarabia pourrait bien capitaliser sur ces deux buts en préparation au Japon pour rester au PSG cette saison. Surfer sur ses performances en terre japonaise, mais aussi sur sa dernière saison.

Parti au Sporting l'été dernier lors du deal qui a permis l'arrivée de Nuno Mendes à Paris, Pablo Sarabia a retrouvé des couleurs au Portugal. Sur la lancée de son Euro intéressant avec l'Espagne, l'ancien joueur du FC Séville, âgé de 30 ans, s'est illustré. Avec 15 buts en 29 matches de championnat portugais, 21 en 45 rencontres toutes compétitions confondues avec le Sporting, il a effacé sa saison frustrante de 2020-2021 avec le PSG. Et a continué de peser avec la Roja avec cinq buts sur ses huit dernières sélections.

Je veux jouer et me sentir important…

Une vraie saison ressourçante. "J'ai passé une très bonne saison au Sporting Portugal, j'ai pris beaucoup de plaisir, a lancé l'ailier espagnol à l'AFP la semaine passée. J'ai continué à beaucoup progresser en tant que joueur et en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance." Et s'il avait émis quelques doutes avant l'été sur son avenir - "Je veux jouer et me sentir important, nous verrons si la solution est là (au PSG) ou pas", avait-il glissé alors qu'il était avec sa sélection fin mai -, les premières semaines passées sous les ordres de Christophe Galtier ont visiblement changé sa vision des choses.

Malgré la concurrence XXL avec le trio Kylian Mbappé – Lionel Messi - Neymar, Pablo Sarabia semble désormais avoir envie de relever le challenge. "Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l'enthousiasme, des buts, des passes décisives", a lancé le natif de Madrid. Quitte à assumer ce rôle de doublure de luxe. "Le plus important pour une équipe c'est d'avoir 15, 16, 17 joueurs prêts à jouer, au même niveau, car il y a beaucoup de matches. Tout le monde va être nécessaire, donc je serai prêt pour cela. Il y aura des matches que je commencerai en tant que titulaire, il y aura d'autres matches dans lesquels je commencerai en tant que remplaçant. Mais je crois qu'il faut être prêt."

Pablo Sarabia avec Kylian Mbappé en amical avec le PSG, 2022 Crédit: Getty Images

Di Maria parti, il y a plus de marge

Capable de jouer à tous les postes sur le front de l'attaque même s'il est plus à l'aise à droite, Pablo Sarabia peut en effet rendre de fiers services à Christophe Galtier. Et ce dernier s'en est visiblement rendu compte très vite. L'Espagnol possède pourtant une petite cote après sa dernière saison ou encore ses performances avec la Roja. Et il peut représenter une certaine valeur marchande pour un PSG qui a besoin de vendre. Mais Le Parisien annonçait jeudi que Paris envisagerait de le garder dans ce rôle de doublure.

Angel Di Maria parti à la Juventus cet été, Julian Draxler sur la liste des indésirables, l'Espagnol aura en effet un coup à jouer pour suppléer les stars parisiennes s'il reste bien cette saison au Camp des Loges. Et plus de minutes à disputer s'il conserve cette confiance, surtout dans ce début de saison atypique où les matches vont s'enchaîner dans un calendrier chamboulé par la Coupe du monde 2022. "Je vais tout faire pour aider l'équipe, ce qui est le plus important pour gagner des titres", lance Sarabia. "Il faut construire un bon groupe, laisser de côté les individualités car le plus important c'est le collectif. On le voit chaque année, les équipes qui sont les plus soudées, qui font plus de choses ensemble, qui sont préparées à affronter les mauvais moments d'une saison, sont celles qui finissent par gagner des titres." Ce discours ne déplaira pas à Christophe Galtier, qui pourrait bien donner un rôle important au milieu ibérique dans sa rotation.

