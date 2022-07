On lui pardonnerait presque son lapsus. Face aux médias samedi, Christophe Galtier ne s'est pas caché derrière l'enjeu relatif du Trophée des champions. Pas le genre de la maison. Ni celui du PSG d'ailleurs, vainqueur à dix reprises de l'événement, mais battu lors de la dernière édition par Lille, l'ancien club du néo-technicien de la capitale. Dimanche, Galtier n'a qu'une idée en tête, gagner son premier grand rendez-vous avec Paris. Même si le champion de France ne serait pas contre un quadruplé C1 - L1 - Coupe - Trophée des champions cette saison, et pas "seulement" les trois évoqués par l'entraîneur de 55 ans en conférence de presse.

"L'environnement, les gens, les médias… Tout le monde est concentré sur la Ligue des champions, détaillait Galtier. Nous, on veut les trois trophées." Contre le FC Nantes, présent au titre de vainqueur de la Coupe de France contre le Nice de l'entraîneur parisien, Christophe Galtier se sait scruté. Parce que son arrivée a surpris. Mais aussi (et surtout ?) parce que ses préceptes de jeu et de vie de groupe laissent imaginer un vrai changement au sein du PSG.

"Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre"

Ce galop d'essai sera forcément un reflet imparfait de ce que son Paris souhaite proposer cette saison. Sans son joyau Kylian Mbappé, suspendu, le technicien du club de la capitale va s'ajuster. A en croire la mise en place samedi, Pablo Sarabia devrait remplacer l'attaquant tricolore au coup d'envoi. L'occasion pour le champion de France d'étrenner son nouveau système en 3-4-1-2, mitonné soigneusement par Galtier en fonction de ses forces en présence.

En préparation, la recette s'est montrée efficace offensivement, mais face à une opposition très relative. Rééditer l'orgie de buts de lundi dernier (6-2 contre Gamba Osaka) contre Nantes aurait une autre allure. "Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre, rétorque pourtant Galtier. Mieux on joue, plus on a de chances de gagner. On a vu des choses très intéressantes en préparation, mais le plus important est de gagner."

Galtier à la recherche du point d'équilibre

Ne vous y trompez pas, le professeur Galtier a pourtant bien noirci son tableau de quelques idées qu'il souhaite faire appliquer à ses ouailles. Et dont il a donné une nouvelle leçon en conférence de presse samedi. "Ce n'est pas 24 heures avant notre arrivée que nous avons commencé avec Luis Campos à travailler sur ce système. La saison dernière du PSG, on a vu de bonnes choses, et d'autres beaucoup plus difficiles. J'ai choisi ce système par rapport aux joueurs de l'effectif et ses points forts. Les matches amicaux ont été intéressants sur certains points. On a des problèmes de réglages sur le plan défensif, dans la gestion de la profondeur." "Evidemment, nous travaillons sur ça" a-t-il prolongé, évoquant notamment les "déplacements défensifs" de son bloc.

Le Nantes d'Antoine Kombouaré, lui aussi en partie en reconstruction offensivement, fera figure de crash-test face à ce travail de sape, à une semaine du début de la Ligue 1 contre Clermont. Plus encore que ces ajustements qui passeront par de la répétition tant en compétition qu'à l'entraînement, Christophe Galtier a développé ce que doit être la philosophie de sa troupe et "l'équilibre" que l'entraîneur a érigé comme clé de voûte du jeu de ses équipes. Un savant mélange entre performance et identité du PSG version QSI.

"L'ADN du PSG est d'attaquer, de prendre le ballon et de le rendre le plus tard possible à l'adversaire, ou alors de bien finir nos actions. L'an dernier, quand le PSG était en danger, c'était souvent dans le jeu de transition. J'insiste beaucoup sur cet équilibre. On doit être capable d'attaquer à six, à sept, mais aussi de contrarier les transitions que l'adversaire peut imposer. Sur le plan offensif, il y a des principes, et il faut surtout laisser le talent s'exprimer, sans retenue."

Laisser parler les individualités, Paris ne s'en est jamais vraiment privé. Restait à trouver le cadre collectif pour le faire briller et le porter au niveau des objectifs de la direction parisienne. Ce n'est encore que le Trophée des champions. Mais c'est la première occasion de juger sur pièces si les discours peuvent mener à une révolution.

Equipe probable du PSG : Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos (cap), Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi - Sarabia, Neymar

