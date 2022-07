Le principal groupe de supporters du FC Nantes, la Brigade Loire, a annoncé ce samedi faire le choix de ne pas se déplacer pour assister au Trophée des champions qui aura lieu à Tel Aviv, en Israël, où les Canaris affronteront le PSG le 31 juillet. Les ultras nantais pointent du doigt la volonté de la Ligue Professionnelle de Football de délocaliser à l'étranger cette rencontre depuis 2009, le premier match officiel de la saison.

"Pour justifier cette délocalisation, les défenseurs du ‘foot business’ nous expliquent que le football français doit ‘évoluer’ pour exister face aux grands championnats européens, et que la recherche de nouveaux débouchés économiques est la priorité absolue, déplore la Brigade Loire dans un communiqué. Cette vision mercantile n’est pas la nôtre et cette quête effrénée de nouveaux téléspectateurs, alors même que les plus fervents supporters français sont considérés comme indésirables voire chassés des stades, est une grande leçon de cynisme". Le Trophée des champions entre Lille et le PSG, remporté par les Dogues, avait déjà eu lieu au stade Bloomfield Tel Aviv la saison dernière.

