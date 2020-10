Ils ne sont que cinq. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Raphaël Varane et Hugo Lloris : voici les survivants du onze de départ de Didier Deschamps en Croatie. Pour le reste, le sélectionneur a opéré un profond changement pour le match de Ligue des Nations en Croatie. En attaque, Olivier Giroud, qui avait disputé les deux premières rencontres, laisse sa place à Anthony Martial, plutôt emballant pour son retour en sélection depuis septembre.

Le milieu de Chelsea N'Golo Kanté est, lui, absent de la feuille de match, tandis que Paul Pogba est remplaçant. Adrien Rabiot sera accompagné de Steven Nzonzi dans un rôle de sentinelle, et Corentin Tolisso, très performant face à l'Ukraine la semaine dernière.

Devant le capitaine et gardien Hugo Lloris, la défense est menée par Raphaël Varane et Clément Lenglet en défense centrale, appuyés par Lucas Digne et Ferland Mendy sur les côtés, ce dernier étant positionné côté droit à la place de Benjamin Pavard, qui avait joué les deux derniers matches.