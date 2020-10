L'histoire est belle. Celle d'un gamin, fan absolu et inconditionnel de Cristiano Ronaldo, qui tapisse sa chambre de posters de CR7. Et quelques années plus tard, après être devenu à son tour une superstar, le croise et redevient ce gosse, cet admirateur sans borne. Cette histoire, c'est celle de Kylian Mbappé. Ce dimanche, il a retrouvé son idole de jeunesse à l'occasion de France - Portugal (0-0).