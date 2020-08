PREMIER LEAGUE - Ce mardi, Harry Maguire a été condamné à 21 mois de prison avec sursis en Grèce pour "agression" et "insultes" par le tribunal de l'île grecque de Syros. Appelé avec sa sélection pour jouer la Ligue des Nations, l'international anglais a finalement été évincé de l'équipe par le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate.

Le verdict est tombé pour Harry Maguire. Ce mardi, le capitaine de Manchester United a été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis pour "agression" et "insultes" par le tribunal de l'île grecque de Syros, a-t-on appris de source judiciaire.

Jugé en flagrant délit à la suite d'une bagarre dans un night-club de Mykonos, l'international anglais a annoncé dans un communiqué qu'il faisait appel de sa condamnation. Absent au procès, le défenseur a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, "agression contre des représentants de l'Etat", "lésions corporelles", "insultes verbales" et "tentative de corruption".

Plus tôt dans l'après-midi, Maguire avait été appelé par son sélectionneur, Gareth Southgate, pour jouer deux matches de Ligue des Nations, face au Danemark et à l'Islande. Deux matches qu'il ne jouera finalement, a annoncé finalement annoncé le sélectionneur des Three Lions.

