L’équipe de France féminine disputera la prochaine Coupe du Monde de football ! Grâce à un succès sans encombres face à la Slovénie à la MMArena du Mans (1-0), les coéquipières de Delphine Cascarino, autrice de son 9e but en Bleu, se sont qualifiées pour le prochain Mondial ce mardi soir. Alors que l’Euro se profile, du 6 au 22 juin en Angleterre, Corinne Diacre et ses joueuses ont rempli leur dernier objectif avant la grande compétition européenne. La sélectionneure des Bleues va désormais devoir trancher sa liste des 23, qu’elle dévoilera à la fin du mois prochain.

Des Bleues poussives en première période

C’était loin d’être d’une gageure : les Bleues emmenées par Wendie Renard n’avaient besoin que d’un point, à domicile, ce soir face aux Slovènes pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Françaises se sont employées dès l’entame de match à faire la différence, avec un premier tir cadré signé Sandy Baltimore (5e). Alors que l’équipe de France semblait s’installer tranquillement dans le camp slovène, Mateja Zver, la capitaine de l’équipe adverse, a bien failli surprendre les Bleues d’une demi-volée létale peu après l’occasion de Baltimore. Seule une détente salvatrice de Pauline Peyraud-Magnin a ainsi sauvé son équipe de l’affront (8e). Même si Matéo a mis la gardienne Meršnik à contribution (45e), les Slovènes ont failli ouvrir le score, sur une belle action individuelle de Prašnikar qui avait réussi un sombrero sur Tounkara (39e).

Cascarino, et puis c’est tout

Les Françaises ont fait la différence au retour des vestiaires. Habilement servie par Clara Matéo, Delphine Cascarino a marqué l’unique but de la rencontre de près, en taclant (1-0, 48e). Même si Wendie Renard a trouvé le poteau sur corner peu après (52em), les Bleues ne marqueront plus et ne seront pas plus inquiétées que ça par l’équipe de Slovénie. Elles se qualifient, sans exceller, pour la 5e Coupe du Monde de leur histoire. Il reste cependant des points d’amélioration, car l’adversité qui les attend lors de l’Euro anglais, qu’elles ont l’objectif de remporter, ne sera pas la même. Pour rappel, cet été, dans le groupe D, la France affrontera l’Italie, la Belgique et l’Islande avant un éventuelle demi-finale contre l’Allemagne…

