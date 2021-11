Corinne Diacre, que retenez-vous de ce match : la victoire ou la prestation pas totalement aboutie ?

C.D. : On est satisfait de prendre les trois points, même si tout n'a pas été parfait. On a fait ce qu'il fallait très tôt pour se faciliter la tâche dans ce match-là. L'essentiel est là, on a la victoire, pas de blessée, pas de cartons, il y a des choses positives. On ne peut pas toujours mettre des 12-0. L'important c'était de gagner, c'est ce qu'on a fait face à une défense plus que regroupée. Elles n'étaient pas 5 ou 6 mais parfois 7 derrière. C'était une équipe qui refusait le jeu à la récupération du ballon, on a essayé de trouver des solutions. Ca n'a pas été notre meilleur match malgré tout, on a eu un peu plus de déchet technique que d'habitude. C'est un peu moins abouti que nos précédentes sorties, peut-être.

Qu'avez-vous pensé de la première sélection de Selma Bacha ?

C.D. : On ne peut pas dire qu'on l'ait beaucoup vu défensivement, son rôle premier. Mais offensivement elle a essayé d'apporter ce qu'elle sait faire. L'objectif était surtout qu'elle prenne du plaisir et qu'elle s'impose petit à petit dans ce groupe qu'elle a rejoint seulement lundi. Elle ne s'attendait pas à jouer, elle a eu peu de temps pour se préparer mais elle a fait des choses intéressantes malgré tout.

Dans quelle mesure ce match peut vous aider à préparer la réception du pays de Galles mardi à Guingamp ?

C.D. : On va essayer de mieux jouer, quand même, ce serait pas mal (rires). Ce ne sera pas le même style de match, je doute que le pays de Galles joue à 4 ou 5 derrière, c'est même une certitude. Ce sera un match beaucoup plus ouvert.

Qualifications Coupe du monde 2023 6-0 : Encore un carton et le sans-faute se poursuit pour les Bleues IL Y A 2 HEURES