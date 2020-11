Au virage n°3, la Haas du Français, partie de la dix-neuvième place, est en fond de peloton, en compagnie des AlfaRomeo, de la Williams de Nicholas Latifi et de l'AlphaTauri de Daniil Kvyat lorsqu'elle oblique d'un coup vers la droite. Un choix du pilote ? Sur la vue aérienne, on voit qu'une Ferrari et une McLaren lui barrent la route côté gauche, et une Williams à sa droite.