"Il est conscient, je n'ai pas plus de détails pour l'instant, a déclaré Günther Steiner, directeur d'équipe de Haas, quelques minutes après l'accident. Il va bien. Quand on voit quelque chose comme ça, je pense qu'on a été chanceux. C'est ce à quoi on pense à ce moment-là. On ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. On veut savoir comment va la personne et qu'elle sorte de la voiture."