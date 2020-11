La partie de ping-pong médiatique continue entre Haas et Romain Grosjean, au crépuscule de la carrière du Français en Formule 1. Au Grand Prix du Portugal, le pilote avait révélé que le design de la monoplace 2020 de l'équipe US était raté. Toute la saison, la VF20 a souffert d'une surchauffe de ses suspensions arrière, avec pour conséquences une variation imprévisible de la hauteur de caisse, et par-delà un rendement aérodynamique pouvant osciller de 4,4% d'un tour à l'autre. Une valeur considérable et potentiellement dangereuse. Ce que son coéquipier, Kevin Magnussen, avait confirmé. Puis son patron, Günther Steiner.

Mais visiblement, le compliment n'a pas suffi à faire oublier la petite pique. Dans le paddock de Sakhir, Romain Grosjean n'a pas tardé à répondre à son boss. "Oui, j'ai eu des difficultés et j'ai commis des erreurs, mais qui n'en commet pas ?, s'est défendu le résident helvétique. Il faut aussi donner 105% dans une voiture médiocre pour en tirer quelque chose, et quand on pilote à ce niveau on a de grandes de faire des erreurs. Dans une super voiture, on pilote à 99,8% et on est plus régulier. Je sais tout ça et c'est pour ça que je peux le dire."