C'est une mauvaise nouvelle pour Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari. Dans un communiqué officiel, l'écurie italienne a annoncé que le pilote monégasque était positif au Covid-19. " Conformément au protocole de l’équipe, Charles est régulièrement testé et hier (mercredi), le résultat de son dernier test a été positif ", a indiqué la Scuderia Ferrari sur Twitter.

"Charles nous a immédiatement prévenu et a informé toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact ces derniers jours (...) Il se sent bien avec des symptômes bénins et s'auto-isole maintenant chez lui à Monaco", ajoute l'écurie italienne. De son côté, Leclerc a expliqué avoir été en contact "avec une personne positive" ces derniers jours. "Je me suis immédialement mis en isolement (...) Le test effectué a révélé ensuite que j'étais positif", a-t-il écrit.