Fernando Alonso n'a jamais aimé subir et il le prouve encore. Les baquets de McLaren attribués à Lando Norris et Carlos Sainz l'an prochain, sans contact sérieux ni perspective de trouver du prêt-à-gagner (Mercedes, Ferrari, Red Bull) en 2020, l'Espagnol prend les devants en se mettant hors-jeu de la Formule 1.

"Ce qui s'offre à moi depuis quelques années n'est pas assez attrayant", a déclaré le champion du monde 2005 et 2006, à l'agence de presse espagnole EFE, jeudi. "Pour moi, la Formule 1 a été exceptionnelle mais aujourd'hui je n'y trouve pas les challenges dont j'ai besoin. J'ai toujours choisi quand, où et comment je voulais courir, sur la base de ce qui me rendait heureux. Je sais ce que je fais. Je ne laisse pas les portes ouvertes intentionnellement dans l'espoir que quelqu'un m'appelle. Je prends des décisions à partir de ce qui me rend heureux."

Vidéo - Alonso tire sa révérence sur 2 titres, des polémiques et un grand gâchis... 01:53

Pas de Dakar

Bref, à moins que la retraite de Sebastian Vettel ne prenne Ferrari pas surprise et que la Scuderia ne laisse filer l'opportunité Kimi Räikkönen voire Max Verstappen, il n'y aura aucun bon volant sur le marché d'ici la fin de l'année.

Faute de Formule 1, le pilote de 38 ans repartirai bien pour 200 tours aux 500 miles d'Indianapolis en Indycar. En revanche, le prochain Dakar, disputé pour la première fois en Arabie saoudite, ne serait pas à son agenda. "C'est une course attrayante mais à l'opposé de mes qualités ou de ma manière de piloter, explique-t-il. Je n'ai jamais couru en tout-terrain et faire d'un coup le rallye le plus dur au monde serait quelque chose d'extrême."

"J'ai en tête ce que je veux faire et j'en parlerai en temps voulu", conclut le pilote de 38 ans, qui avoue ne pas regarder tous les Grands Prix depuis sa retraite, fin 2018.