Et si Mercedes remportait sa première course de la saison au Mexique ? La question mérite d'être posée après les deux séances d'essais libres dominées par les Flèches d'argent et George Russell à l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico. Le Britannique a inscrit son nom au sommet de la feuille des temps pour la seconde fois du week-end, dont la dernière ce samedi soir en 1'18"399. Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton et Max Verstappen (Red Bull), respectivement relégués à 0"144 et 0"477.

Pour se faire, Russell a d'abord répondu à Carlos Sainz (Ferrari). L'Espagnol, qui fut le plus rapide lors des EL1, a été le premier à descendre sous les 1'20, mais le pilote de Mercedes a nettement raboté son temps (1'19"405 contre 1'19"884). Equipées d'un nouvel aileron avant qui semble "matcher" à merveille avec la piste glissante de Mexico, les W13 ont contré les Red Bull et les Ferrari, qui pensaient se disputer la victoire, une nouvelle fois, à trois Grands Prix du terme.

