Après un Grand Prix de Bahreïn plein de surprises, marqué par le doublé Ferrari Leclerc/Sainz et surtout la défaillance du champion du monde en titre Max Verstappen , place au Grand Prix d'Arabie Saoudite, le second de la saison dans ce championnat du monde 2022 de Formule 1.

Qui avait remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021 ?

L'an dernier, pour la première édition de la course, c'est Lewis Hamilton qui s'était imposé à Jeddah . Une victoire qui avait permis au septuple champion du monde de recoller à égalité de points avec Max Verstappen avant l'ultime GP de la saison. Avec l'épilogue que l'on connaît. Pour cette édition 2022, le Grand Prix d'Arabie Saoudite devrait encore offrir de beaux rebondissements.

A quelle heure débutera le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022 ?

Le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite est prévu le dimanche 27 mars, à 19h (heure française).

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022 ?

Le Grand Prix d'Arabie Saoudite sera à suivre en direct et en intégralité sur Canal+. Les essais libres, les qualifications et la course seront retransmis sur les chaînes du groupe Canal tout au long du week-end.

Comment suivre la Formule 1 sur Eurosport ?

Vous pourrez également suivre le Grand Prix sur Eurosport.fr et l'application Eurosport tout au long du week-end. Nos journalistes reviendront sur les moments forts avec des compte-rendus, des analyses et les réactions des pilotes.

Le programme du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022

Vendredi 25 mars 2022

Essais libres 1 (à partir de 14h40)

Essais libres 2 (à partir de 17h40)

Samedi 26 mars 2022

Essais libres 3 (à partir de 14h40)

Qualifications (à partir de 17h40)

Dimanche 27 mars 2022

La course (à partir de 19h)

