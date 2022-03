La renaissance de Ferrari ! Pour la première fois depuis Singapour 2019, la Scuderia a placé ses pilotes aux deux premières places du Grand Prix de Bahreïn. Impérial pendant 57 tours, Charles Leclerc a signé sa troisième victoire en carrière devant son coéquipier Carlos Sainz. Lewis Hamilton (Mercedes) a profité des méandres des Red Bull pour grimper sur le podium, suivi par George Russell (Mercedes). Quelle entame de saison !

Ad

Une première depuis 2019 pour Ferrari

Grand Prix de Bahreïn Leclerc avec autorité au départ face Verstappen, Hamilton inspiré IL Y A 2 HEURES

Trois ans que les tifosi attendaient ce moment. Trois ans qu'ils espéraient revoir le cheval cabré en haut de l'affiche. Trois ans qu'ils subissaient les moqueries accompagnant la chute des Italiens. Cette époque semble révolue. Le Grand Prix de Bahreïn est l'acte fondateur de la renaissance d'une écurie, alors que s'ouvre devant elle une nouvelle ère en Formule 1.

"One, two, BABY !" s'est exclamé Charles Leclerc après avoir franchi la ligne d'arrivée, les mécaniciens hurlant leur joie, suspendus au grillage. A Bahreïn, la Scuderia a retrouvé une altitude qui lui était promise depuis les essais d'avant-saison. Ses pilotes ont trusté les meilleures places, Carlos Sainz sécurisant la deuxième position après l'abandon de Max Verstappen (Red Bull).

En délicatesse avec sa direction assistée, le volant de plus en plus dur, le Néerlandais a jeté l'éponge dans les ultimes boucles. Non sans faire part de sa colère et de son incompréhension à la radio. Il avait livré une bataille intense avec le poleman monégasque. Une passe d'armes magnifique, à coups de "à moi la première place, non à moi", qui laisse présager de merveilleux moments cette saison, si Red Bull résout ses problèmes de fiabilité.

Plus d'infos à suivre...

Grand Prix de Bahreïn Leclerc et la pole maudite, Hamilton la galère ou le record : le GP en questions IL Y A 18 HEURES