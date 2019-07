Voilà qu'Alain Prost s'apprête à occuper un rôle plus significatif. Le quadruple champion du monde de F1 a été nommé directeur non exécutif en remplacement du dirigeant du Groupe Renault, Thierry Bolloré. Nommé ambassadeur et conseiller du projet Renault F1, le voici désormais intégré au conseil d'administration de Renault Sport Racing, la compagnie britannique derrière l'écurie de F1.

Dans sa nouvelle fonction, Prost sera accompagné de Cyril Abiteboul, team principal du Renault F 1 Team et directeur général de Renault Sport Racing, Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing, Thierry Cognet, directeur financier du Groupe Renault, et Gérard Lopez, de Genii Capital, actionnaire minoritaire.