Bottas et Hamilton ont vite déposé les armes car "la Red Bull était trop rapide"

Le Monégasque Charles Leclerc (23 ans) a un contrat jusqu'à fin 2024. Il sera accompagné en 2021 et 2022 par l'Espagnol Carlos Sainz Jr (26 ans), en provenance de McLaren, qui succède à l'Allemand Sebastian Vettel parti chez Aston Martin (ex-Racing Point).

Le Néerlandais Max Verstappen (23 ans) a re-signé jusqu'à fin 2023. Le Mexicain Sergio Pérez (31 ans), libre de tout contrat après son remplacement chez Racing Point (Aston Martin) par Vettel, a été engagé pour un an en lieu et place du Thaïlandais Alexander Albon (24 ans), qui devient pilote d'essais et de réserve.