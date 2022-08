C'est une grande première dans l'histoire de la Formule 1. Audi fera ses débuts dans la discipline reine comme motoriste en 2026. L'information, qui circulait fortement ces dernières semaines , a été officialisée ce vendredi matin par le PDG de la marque allemande, Markus Duesmann, en marge du Grand Prix de Spa Francorchamps

Ad

"Avec les nouvelles règles, c'est le bon moment pour que nous nous impliquions, a expliqué Markus Duesmann, présent en Belgique aux côtés de Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1 et promoteur du championnat du monde, et de Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'Automobile (FIA). La Formule 1 et Audi poursuivent tous deux des objectifs clairs en matière de développement durable."

Saison 2023 Norris : "Je n'ai pas à avoir de compassion pour Ricciardo" IL Y A 2 HEURES

En effet, cette annonce intervient dix jours après l'approbation, par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA, d'un règlement sur les nouveaux moteurs des Formule 1 pour 2026. Les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront à partir de cette date une augmentation du déploiement de l'énergie électrique et utiliseront par ailleurs des carburants 100% durables.

Reste à savoir quelle sera l'écurie à ses côtés. Si McLaren, Aston Martin ou encore Williams ont été cités dans le cadre d'un rachat ou d'un partenariat, la structure suisse Sauber - connue actuellement sous le nom d'Alfa Romeo, nom de son sponsor titre sous lequel elle court en F1 - apparaît désormais l'alliance la plus probable.

Audi devrait bientôt être suivie par Porsche

L'arrivée en F1 d'Audi, qui met par ailleurs fin à son programme d'endurance (catégorie Lmdh), devrait être suivie par Porsche. La marque de Stuttgart pourrait signer son retour dans la catégorie reine du sport auto en partenariat avec Red Bull dans le cadre d'un rachat à hauteur de 50% de l'écurie autrichienne, actuelle leader au championnat du monde des constructeurs. (Avec AFP)

Formule 1 Leclerc est-il trop docile ? IL Y A 14 HEURES